Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη μαφιόζικη δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, (τον Ιανουάριο του 2024), γνωστού στον χώρο της νύχτας με το ψευδώνυμο «Ζαμπόν», τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού.

Οι αστυνομικοί αναλύουν εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, τις μαρτυρίες —μεταξύ των οποίων και ενός οδηγού ταξί που βρισκόταν στο σημείο— καθώς και παλαιότερους φακέλους της «Greek Mafia» για να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να φτάσουν στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς.

Οι ανοιχτοί φάκελοι της ΕΛ.ΑΣ. και το παρελθόν

Στις έρευνες δεσπόζει η υπόθεση του περασμένου Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε στον Νέο Κόσμο ένα τζιπ με όπλα, αλεξίσφαιρα και βενζίνη, στο οποίο είχε βρεθεί γενετικό υλικό του Βασίλη Ρουμπέτη («Ράμπο»), ο οποίος δολοφονήθηκε λίγο αργότερα στον Κορυδαλλό.

Παράλληλα, συνδέεται η απόπειρα δολοφονίας που είχε δεχθεί το θύμα το 2018 στον Πειραιά, όταν είχε σωθεί λόγω εμπλοκής του όπλου των δραστών και της ακαριαίας παρέμβασης της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το χρονικό της καταιγιστικής επίθεσης

Όσον αφορά το χρονικό της εκτέλεσης, οι τουλάχιστον τρεις με τέσσερις δράστες, επιβαίνοντας σε ένα κλεμμένο τζιπ Lexus, προσέγγισαν το όχημα του 44χρονου στις 2:00 τα ξημερώματα. Γνωρίζοντας αναλυτικά το πρόγραμμά του, τον ακινητοποίησαν μέσα στο αυτοκίνητό του και άνοιξαν πυρ, αλλάζοντας μάλιστα γεμιστήρες. Στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 97 κάλυκες από καλάσνικοφ και εννιάρι πυροβόλο όπλο. Αν και το θύμα έφερε μαζί του οπλισμένο πιστόλι και διέθετε καλάσνικοφ στο όχημά του, δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Η διαφυγή των δραστών και τα στοιχεία

Αμέσως μετά την επίθεση, το πολυτελές τζιπ διέφυγε με υψηλή ταχύτητα προς την οδό Κασομούλη, ενώ εξετάζεται η παρουσία συνοδευτικής μοτοσικλέτας ως ομάδας υποστήριξης. Το όχημα των εκτελεστών βρέθηκε στη συνέχεια απανθρακωμένο στη Λεωφόρο Αθηνών στο Δαφνί, σε μια προσπάθεια κάλυψης των ιχνών τους.

H δημοσιοποίηση των στοιχείων του καταζητούμενου

Με σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και η φωτογραφία φερόμενου ως μέλους εγκληματικής οργάνωσης. Ο εν λόγω άνδρας αναζητείται για τη συμμετοχή του στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Βαγγέλη Ζαμπούνη («Ζαμπόν»), ο οποίος έπεσε νεκρός από 97 πυροβολισμούς τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του στον Νέο Κόσμο.

Πρόκειται για τον SHOKPA ALEXEY του ARKADI και της NADEJDA, γεν. 07/08/1983 στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο καταζητούμενος θεωρείται ένας από τους φυσικούς αυτουργούς που πυροβόλησαν κατά του θύματος, ενώ παράλληλα φέρεται να ανήκει στην ομάδα του αποκαλούμενου «Έντικ», ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι. Σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης, και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων πραγματοποιείται με σκοπό τη διερεύνηση και εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς και τυχόν άλλων παρόμοιων αξιόποινων πράξεων που ενδέχεται να έχει διαπράξει. Παράλληλα, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της σύλληψής του μέσω της εκτέλεσης του εντάλματος, καθώς και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και την αποτροπή κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

Η Ελληνική Αστυνομία ζητά από τους πολίτες που γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με τον καταζητούμενο, να επικοινωνούν με το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα τηλέφωνα 210-6476226 και 210-6476232.