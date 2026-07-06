Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες 2 αλλοδαποί κατά την διάρκεια της προσπάθειάς τους να μπουν σε ένα νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας διαπληκτίστηκαν με τον πορτιέρη και στην συνέχεια ένας από αυτούς έβγαλε κατσαβίδι και επιτέθηκε άγρια στον εργαζόμενο.

Σύμφωνα με το Tempo24, o εργαζόμενος δέχτηκε συνολικά 9 χτυπήματα με το κατσαβίδι και παρότι ήταν τραυματίας αμύνθηκε με γροθιές απέναντι στους 2 δράστες.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι 2 δράστες συνελήφθησαν από την Αστυνομία και αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στην

Εισαγγελία Πατρών.