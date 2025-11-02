Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Νεκρός εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα στο Πίσω Λιβάδι δίπλα στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας, με το παρατσούκλι Body builder, το πρόσωπο που είχε απασχολήσει έντονα τις Αρχές ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», την Αστυνομία κάλεσε, το βράδυ του Σαββάτου (1/11), μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί του στο ξενοδοχείο, η οποία ανέφερε μάλιστα ποιος ήταν το θύμα.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λάλας βρέθηκε χτυπημένος από καλάσνικοφ.

Ο Λάλας είχε απαλλαγεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024, για τη δολοφονία Καραϊβάζ, καθώς κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών.

Μαζί με τον αδελφό του είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2023, στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης Καραϊβάζ, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγους μήνες πριν, τον Μάιο του 2025, είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του ίδιου, όταν δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ έξω από το σπίτι του. Το περιστατικό εκείνο είχε αποδοθεί σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων του υποκόσμου.

Κατά την αγόρευσή της στο δικαστήριο, η εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή των δύο αδελφών, αποδίδοντας το κίνητρο του εγκλήματος στις αποκαλύψεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, ετοίμαζε ο δημοσιογράφος για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνταν πως εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου εις βάρος του Καραϊβάζ.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τόσο ο Γιάννης όσο και ο αδελφός του ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές, καθώς είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν για υποθέσεις εκβιασμών και ληστειών. Παράλληλα, φέρονταν να διατηρούν σχέσεις με κυκλώματα της νύχτας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες πως ο θάνατός του συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.