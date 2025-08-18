Άγρια δολοφονία το μεσημέρι της Δευτέρας 18/08, στην περιοχή του Χαλανδρίου, όπου νωρίτερα νεαρός άνδρας εθεάθη να κυνηγά με μαχαίρι την σύντροφό του, η οποία αργότερα βρέθηκε νεκρή σε μία λίμνη αίματος στο πεζοδρόμιο.

Ο νεαρός δράστης τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την γυναίκα, και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη συλληφθεί.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, μετά από τηλεφώνημα κατοίκου της περιοχής.

Όπως προέκυψε, δράστης είναι ένας 28χρονος, ο οποίος επιτέθηκε στην 47χρονη γυναίκα και της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέχρι θανάτου.