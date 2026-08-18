Μπροστά σε ένα εφιαλτικό θέαμα βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου, ένας κτηνοτρόφος στον Δομοκό, όταν αντίκρισε αγέλη πέντε λύκων να επιτίθεται στο κοπάδι του.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο για να ποτίσει τα ζώα του, άρχισε να κορνάρει επίμονα και να φωνάζει για να τρομάξει τα άγρια ζώα. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να τα απομακρύνει, το κακό είχε ήδη συντελεστεί. Οι λύκοι κατασπάραξαν 30 πρόβατα από τα συνολικά 80 που διατηρούσε, αφανίζοντας πάνω από το ένα τρίτο του ζωικού του κεφαλαίου.

Το πλήγμα για τον παραγωγό, που βιοπορίζεται αποκλειστικά από την εκτροφή των αιγοπροβάτων του, είναι τεράστιο. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, το οποίο πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία για την καταγραφή των νεκρών ζώων, με τον κτηνοτρόφο να αναμένει πλέον το τελικό πόρισμα για την αποζημίωσή του. Τα σκοτωμένα και φαγωμένα πρόβατα οδηγήθηκαν για καύση με τη βοήθεια και του Δήμου Δομοκού.

Σύμφωνα με κατοίκους και άλλους παραγωγούς της περιοχής, οι επιθέσεις λύκων τείνουν να εξελιχθούν σε συχνό φαινόμενο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο.

Πηγή: lamiareport.gr