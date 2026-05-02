Λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία το επεισόδιο που σημειώθηκε ανήμερα της Πρωτομαγιάς στις Φυλακές Δομοκού, με έναν 44χρονο Αλγερινό κρατούμενο να τραυματίζεται σοβαρά στην κοιλιακή χώρα από ομοεθνή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, το περιστατικό εκτυλίχθηκε αργά το απόγευμα σε πτέρυγα όπου κρατούνται αλλοδαποί. Ο 44χρονος βρισκόταν μέσα στο κελί του, όταν εισήλθε ένας 33χρονος συγκρατούμενός του και του επιτέθηκε χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του τραύματα.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντέδρασαν άμεσα, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, υπό τη συνοδεία εξωτερικής φρουράς, στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Για το περιστατικό επιλήφθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Δομοκού, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 33χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο φερόμενος ως δράστης εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία και κλοπές, ενώ το θύμα κρατείται για υπόθεση κλοπή