Έναν ζωντανό θησαυρό της Εκκλησίας και της τοπικής κοινωνίας τίμησαν με συγκίνηση και σεβασμό στην Κορομηλιά Δομοκού. Ο π. Κωνσταντίνος Ζάχος, που συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και εξακολουθεί να ιερουργεί, έγινε το πρόσωπο μιας ξεχωριστής εορτής, γεμάτης μνήμη, ευγνωμοσύνη και εκκλησιαστικό ήθος.

Ο π. Κωνσταντίνος Ζάχος, σε ηλικία 100 ετών, συνεχίζει να υπηρετεί στο ιερό θυσιαστήριο του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού στην Κορομηλιά Δομοκού, αποτελώντας μοναδικό παράδειγμα μακροημέρευσης και αυταπάρνησης. Με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων ζωής του, πραγματοποιήθηκε πανηγυρική εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού, παρουσία πλήθους πιστών.

Την εκδήλωση επιμελήθηκε προσωπικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, εκπληρώνοντας τη δημόσια υπόσχεση που του είχε δώσει κατά την πρώτη του επίσκεψη στο χωριό, όταν είχε ευχηθεί στον υπέργηρο ιερέα να φτάσει τα 100 χρόνια και να τιμηθεί ιδιαιτέρως.

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο λόγος του Σεβασμιώτατου, ο οποίος με υιικό σεβασμό εξήρε το πρόσωπο και τη διακονία του π. Κωνσταντίνου, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση, την υπακοή και την αδιάλειπτη προσφορά του. Ο τιμώμενος γέροντας δέχθηκε δώρα και αναμνηστικές διακρίσεις, ενώ στον λόγο του, βαθιά συγκινημένος, ευχαρίστησε τον Θεό για τη μακροημέρευση και τη δύναμη να συνεχίζει τη λειτουργική του διακονία.

Ευχαρίστησε επίσης τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος για την αγάπη και τη φροντίδα του, απευθύνοντας σε όλους την ευχή:

«Να φτάσετε στα χρόνια μου και να τα περάσετε».