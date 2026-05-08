Θρίλερ στον Δομοκό με σορό άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε φλεγόμενο αυτοκίνητο. Η πυρκαγιά σημειώθηκε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της κωμόπολης και κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Ειδικότερα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με την εικόνα ενός απανθρακωμένου άνδρα, ο οποίος είναι ηλικιωμένος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είδε από απόσταση ο φύλακας του σταθμού, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

Σημειώνεται πως η Πυροσβεστική έσπευσε να σβήσει το όχημα που είχε τυλιχτεί στις φλόγες με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα της υπηρεσίας.

Εξετάζεται από την αστυνομία, το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος να ήθελε βάλει τέλος στη ζωή του. Την προανάκριση ανέλαβε το Α.Τ Δομοκού, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής που θα ρίξει «φως» στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

