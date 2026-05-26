Στα δίχτυα της αστυνομίας κατέληξαν το βράδυ της Δευτέρας 26/5, τέσσερα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης με θύμα 69χρονη γυναίκα σε χωριό του Δομοκού.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τις απογευματινές ώρες, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη παριστάνοντας υπάλληλο της εφορίας. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική εκκρεμότητα και ότι απαιτείται άμεσα η καταβολή χρημάτων για να διευθετηθεί η δήθεν οφειλή.

Υπό το βάρος της πίεσης και της αναστάτωσης, η 69χρονη πείστηκε να συγκεντρώσει μετρητά και τιμαλφή μέσα σε σακούλα, την οποία άφησε έξω από το σπίτι της ώστε – όπως της είχαν υποδείξει – να την παραλάβει συνεργός του υποτιθέμενου εφοριακού.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά η σακούλα είχε κάνει «φτερά», ενώ σύμφωνα με την καταγγελία περιείχε περίπου 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας που υπολογίζεται στις 3.000 ευρώ.

Η εξέλιξη της υπόθεσης ωστόσο ήταν ταχύτατη, καθώς το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες είχε ήδη προκαλέσει υποψίες στην περιοχή. Πρόκειται για λευκό Renault Clio, τα στοιχεία του οποίου διαβιβάστηκαν άμεσα μέσω του Κέντρου Άμεσης Δράσης «100» σε αστυνομικές υπηρεσίες τόσο της Φθιώτιδας όσο και όμορων νομών.

Λίγες ώρες αργότερα, το ύποπτο όχημα εντοπίστηκε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πιερίας. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης προχώρησαν στην ακινητοποίησή του και στην προσαγωγή των τεσσάρων επιβαινόντων.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για απάτη. Πρόκειται για τρεις άνδρες Ρομά ηλικίας 22, 28 και 42 ετών, καθώς και μία 25χρονη γυναίκα.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, που κατασχέθηκε, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το ποσό των 37.071,60 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά και τιμαλφή που αναγνωρίστηκαν από το θύμα και της επιστράφηκαν.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, ενώ εξετάζεται και η προέλευση δύο ακόμη κοσμημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Τρίτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, με την υπόθεση να παραπέμπεται στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι. Μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση στο Αστυνομικό Μέγαρο Λαμίας.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το ΑΤ Δομοκού, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.