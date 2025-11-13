Σήμερα το μεσημέρι (13/11), το δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του σχετικά με την υπόθεση του άνδρα που κρατούσε κλειδωμένες και υποσιτισμένες 58 γάτες στην Δονούσα.

Η απόφαση είναι 3 χρόνια φυλάκιση χωρίς αναστολή, και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την διάρκεια του δικαστηρίου ο ίδιος εμφανίστηκε απολογητικός, ισχυριζόμενος ότι «αγαπάει τα γατάκια και θέλει μόνο το καλό τους».

Σημειώνεται ότι ο 63χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αντίστοιχους λόγους στο Μοσχάτο, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία της Νάξου με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Πηγή: Cyclades.gr