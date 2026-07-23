Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, προχώρησε στη δωρεά ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) προς την Κοινότητα Κουραμάδων Κέρκυρας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας.

Τη δωρεά παρέδωσε εκ μέρους του Προέδρου ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο οποίος εξήρε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και αναδεικνύουν την αξία της κοινωνικής προσφοράς.

Η τοποθέτηση του απινιδωτή στην Κοινότητα Κουραμάδων αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση για την τοπική κοινωνία, καθώς σε περίπτωση αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής η άμεση χρήση του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και προάγοντας την πρόληψη, την εθελοντική προσφορά και την αλληλεγγύη.

Ευχόμαστε ο απινιδωτής να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέσο ασφάλειας για την περιοχή και, πάνω απ’ όλα, να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί. Η παρουσία του, όμως, προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες το αίσθημα της ετοιμότητας και της προστασίας, αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη ζωή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.