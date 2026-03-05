Η δωρεά οργάνων ενός 50χρονου, ο οποίος απεβίωσε χθες στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου όπου νοσηλευόταν, αναμένεται να προσφέρει ζωή σε ασθενείς που περιμένουν για μεταμόσχευση.

H λήψη των οργάνων πραγματοποιήθηκε, τα ξημερώματα της Πέμπτης, από εξειδικευμένες ομάδες, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Το ήπαρ μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αλλά κρίθηκε ακατάλληλο για μεταμόσχευση, ενώ οι πνεύμονες και οι νεφροί μεταφέρθηκαν στο Ωνάσειο και στο Λαϊκό αντίστοιχα.

Οι κερατοειδείς μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» και αναμένεται να μεταμοσχευθούν τις προσεχείς ημέρες.

