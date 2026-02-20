Για ακόμη μία φορά, η εταιρεία «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou» αποδεικνύει έμπρακτα το κοινωνικό της πρόσωπο και τη διαρκή της προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μόλις χθες (19/2), τελέστηκε ο αγιασμός για την έναρξη των εργασιών κατασκευής της νέας Ημερήσιας Ογκολογικής Μονάδας Νοσηλείας στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ένα σημαντικό έργο που υλοποιείται χάρη στη δωρεά της γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Η νέα ογκολογική μονάδα θα στεγαστεί στο πρώην κτίριο του ΕΟΠΥΥ, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, το οποίο ανήκει στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το εξαώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 2.700 τετραγωνικών μέτρων, θα ανακαινιστεί πλήρως μέσω της δωρεάς «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou» και θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 200 ασθενείς.

Η παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου έχει οριστεί για 50 χρόνια, με δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης, για επιπλέον χρονικό διάστημα. Η δημιουργία της μονάδας κρίθηκε αναγκαία, με στόχο την αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, τη βελτίωση της συνεχούς φροντίδας ασθενών που δεν απαιτούν νοσηλεία, καθώς και τη συνολική ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το ύψος της δωρεάς ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έργο θα φέρει το όνομα «Δήμητρα – Μαρία Κατσαφάδου».

Όπως είπε η ίδια, το Μαρία είναι το όνομα της γιαγιάς της, με την οποία μεγάλωσε και τη γαλούχησε από μικρό παιδί να είναι γενναιόδωρη και αλτρουίστρια.

Η διοίκηση του νοσοκομείου την ευχαρίστησε για την προσφορά της, αναφέροντας ότι η πρόεδρος της εταιρείας «La Vie en Rose by Dimitra Katsafadou», τους βοήθησε να κάνουν πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Δήμητρα Κατσαφάδου επιδεικνύει ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, αποδεικνύοντας πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, που δε ζουν μόνο μέσα από το πρίσμα του εγωισμού, της αδιαφορίας για το συνάνθρωπο και του ωχαδελφισμού. Έχει κάνει πολλές δωρεές σε νοσοκομεία, έχει βοηθήσει ανθρώπους, παιδιά με ειδικές ανάγκες ενώ στηρίζει δεκάδες αδέσποτα ζώα.