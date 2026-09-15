Ένα πολύτιμο δώρο ζωής αποφάσισε να προσφέρει η οικογένεια του 31χρονου εικονολήπτη του Ionian TV, Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα.

Ειδικότερα, μπροστά στη μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας του, οι συγγενείς του έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του, μετατρέποντας την προσωπική τους απώλεια σε ελπίδα για ανθρώπους που βρίσκονται στις λίστες αναμονής για μεταμόσχευση.

Η διαδικασία της λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή εξειδικευμένων μεταμοσχευτικών κλιμακίων από διάφορα κέντρα της χώρας. Τον πλήρη συντονισμό της επιχείρησης, καθώς και την ασφαλή μεταφορά των μοσχευμάτων, είχε ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η τοπική συντονίστρια του ΕΟΜ, Μαρισόφη Ζωγράφου, εξέφρασε δημόσια τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του 31χρονου, εξαίροντας την ανιδιοτελή στάση της και την απόφασή της να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή της ΜΕΘ του νοσοκομείου στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε τα μοσχεύματα να μεταφερθούν με ασφάλεια στα κέντρα όπου θα αξιοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις.