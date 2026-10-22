O ένας από τους δύο μάρτυρες, που «έκαψαν» τον Λιόλιο και την παρέα του, έχει κάνει σημαντικές αποκαλύψεις στις Δικαστικές Αρχές, για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

Η «Ζούγκλα», αποκαλύπτει τη μαρτυρία του ανθρώπου ο οποίος, την περίοδο ν2019-2020, ήταν επικεφαλής ομάδας μπάσκετ στην Α1.

Ακολουθεί η αποκαλυπτική κατάθεσή του

«Είμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου του 2019-2020. Ιωνικός και Προμηθέας αγωνιζόμαστε και οι δύο στην Α1 κατηγορία. Εκείνη την περίοδο, είχα κάποια θέματα ρευστότητας και δυσκολευόμουν να συντηρώ την ομάδα του Ιωνικού και, έτσι, το καλοκαίρι πριν την έναρξη της περιόδου, συζήτησα το θέμα με τον κ. Λιόλιο και τον κ. Μαυραγάνη.

Σε συνάντηση που είχαμε οι τρεις μας, στο γραφείο του κου Μαυραγάνη, στην οδό Αμαλίας 4, η πρόταση του κου Λιόλιου ήταν να κάνω υπομονή, να κρατήσω την ομάδα, γιατί με χρειάζονταν, ενόψει των επερχόμενων εκλογών στην ΕΟΚ, να έχουμε μία δυνατή φωνή στην Α1. Την πρώτη αγωνιστική, ο Ιωνικός έχασε από το Λαύριο και πήρα την απόφαση να απομακρύνω τον προπονητή.

Την επόμενη εβδομάδα, στις 5-10-2019, αγωνιζόμασταν στην Πάτρα εναντίον του Προμηθέα. Την 1-10-2019, με κάλεσε ο κ. Μαυραγάνης στο γραφείο του στην Αμαλίας 4, το πρωί, γιατί ήθελε να με δει. Εκεί, ήταν και ο κ. Ηλίας Κορομηλάς που, εκείνη την εποχή, ήταν ακόμα εν ενεργεία διαιτητής.

Μου ζήτησαν να μην πάρω προπονητή ακόμα για το παιχνίδι με τον Προμηθέα, η ομάδα να πάει χαλαρά και να χάσει και να πάρω προπονητή από τον επόμενο αγώνα, που ήταν 12-10- 2019, και ο κ. Κορομηλάς μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί στον αγώνα Ιωνικός – ΠΑΟΚ, στις 12-10-2019, ώστε να οριστεί διαιτητής είτε ο ίδιος, είτε η Βάσω Τσαρούχα.

Και, μάλιστα, θα με βοηθήσουν μετά, κάνοντάς μου μία ταμειακή διευκόλυνση 50.000 ευρώ. Την ώρα της συζήτησης, κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο τον κ. Μαυραγάνη, μου τον έδωσε να μιλήσουμε, και μου είπε ότι για ό,τι λένε τα παιδιά, εγγυώμαι εγώ, και να βρεθούμε μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα, στις 5-10-2019, οι δυο μας, για να τακτοποιήσουμε τα συμφωνηθέντα με τους Μαυραγάνη και Κορομηλά.

Εγώ, εκείνη την περίοδο ούτως ή άλλως, δεν είχα βρει προπονητή, η ομάδα μας δεν ήταν σε καλή κατάσταση, χειρότερη από τον Προμηθέα, επομένως, τα ως άνω συμφωνηθέντα ήταν για μένα μία πάρα πολύ βολική κατάσταση. Εγώ δεν ανέφερα τίποτα σε κανένα στην ομάδα, για αλλοίωση αποτελέσματος, πίστευα ότι λογικά θα χάναμε και, επειδή χρειαζόμουν και τα χρήματα, πήρα το ρίσκο να πάμε στην Πάτρα και να γίνουν όλα όπως συμφωνήθηκαν.

Στο παιχνίδι, όλα κύλησαν φυσιολογικά και έληξε 87 – 80 υπέρ του Προμηθέα. Μετά τη λήξη του αγώνα, επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον κ. Λιόλιο, συναντηθήκαμε με τα αυτοκίνητά μας έξω από το Προμηθέας Park, γύρω στις 8.00 μ.μ., βγήκαμε από τα αυτοκίνητά μας και μου έδωσε 50.000 ευρώ, σε δεσμίδες των 100 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.

Τον ρώτησα αν πρέπει να υπογράψουμε μία δανειακή σύμβαση και μου απάντησε ότι αυτά να τα συνεννοηθώ με τον Μαυραγάνη. Μου είπε «Σου λέω κάτι», κλείνοντάς μου το μάτι, «Η Βάσω θα είναι το Σάββατο», εννοώντας στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στις 12-10-2019».