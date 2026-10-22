Σε πεζοπορία στον Όλυμπο συνόδευσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο διαιτητής και νυν υπεύθυνος στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας Πέτρος Παπαπέτρου.

Ο Παπαπέτρου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή, συμμετείχε ως εκπρόσωπος φορέων στην εν λόγω πεζοπορία, η οποία έγινε στα πλαισια της αναδειξης του Ολύμπου ως μνημείο Πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Λίνας Μενδώνη, στις 2 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή 19 ημέρες πριν τη σύλληψή του.

Η παρέα ξεκίνησε από τη θέση Πριόνια μέχρι τη Μονή του Αγίου Διονυσίου, όπως φαίνεται και στο βίντεο του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Βίντεο και φωτογραφίες από την πεζοπορία στον Όλυμπο

Ο Πέτρος Παπαπέτρου είναι ένας από τους εμπλεκομένους στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων μπάσκετ και ερευνάται από τη Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο των ερευνών των αστυνομικών Αρχών, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο σε σπίτι του στην επαρχία.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Πέτρος Παπαπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος αρνειται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του.