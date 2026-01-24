Έχουν περάσει 15 ημέρες από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ, μετά τη φυγή της από την Πάτρα για την Αθήνα και ακολούθως για τη Γερμανία, όπως δείχνουν όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία και η ανήλικη κοπέλα παραμένει άφαντη, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη της στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα Γεβντοκίμοβα, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια στην κάμερα του «Φως στο Τούνελ», κάνοντας αγωνιώδη έκκληση προς την κόρη της, να δώσει κάποιο σημάδι ότι είναι καλά στην υγεία της.

«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα της μητέρας προς την κόρη της, η οποία εμφανώς συγκινημένη προσθέτει:

«Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή», λέει δακρυσμένη η μητέρα και προσθέτει ακολούθως:

«Λόρα, αγαπημένη μας κόρη… Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Μας λείπεις αφόρητα. Αγωνιούμε για σένα και θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είσαι καλά. Είμαστε στο πλευρό σου. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, όποιο κι αν είναι το πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Θα κάνουμε τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Είσαι η ζωή μας. Σε παρακαλούμε, δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά».

Παράλληλα μιλώντας για τις φήμες περί καταπίεσης της 16χρονης, δηλώνει βαθιά πληγωμένη, για όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα.

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά».

Στη συνέχει η Βαλεντίνα Γεβντοκίμοβα, απευθύνει προσωπικό μήνυμα στην κόρη της Λόρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».

Αναφορικά με τους πιθανούς λόγους της εξαφάνισης της 16χρονης, η μητέρα της επισημαίνει:

«Υποθέτω πως ίσως το κίνητρο για να φύγει να ήταν η δυσκολία της στο σχολείο. Σε κάποιες συζητήσεις μας είχε αναφέρει ότι ήθελε να φοιτήσει σε σχολείο όπου θα μπορούσε να μιλά αγγλικά ή γερμανικά τη γλώσσα δηλαδή που γνωρίζει καλύτερα, και το είχε ήδη ψάξει. Μήπως ήταν αυτό; Είχε ρωτήσει ακόμη αν υπήρχε η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα. Από τη δική μας πλευρά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Ζητήσαμε βοήθεια από ειδικό, προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν ξέρω όμως… ίσως η ίδια να μην είχε πια τη δύναμη ή τη διάθεση. Όσο ήταν εκεί, δεν έπαιρνε κακούς βαθμούς. Ήταν καλή μαθήτρια. Όμως το αν μέσα της συνέχιζε να δυσκολεύεται και το πόσο ήθελε πραγματικά να συνεχίσει, δεν μπορώ να το γνωρίζω», ενώ προσθέτει στη συνέχεια:

«Δυστυχώς, δεν είχε κάποιο ημερολόγιο για να έχει σημειώσει κάτι… Υπήρχαν φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο, με τους οποίους έκανε παρέα, μιλούσε, αντάλλασσαν μηνύματα, συζητούσαν. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν μπορούμε, όμως, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, γιατί δεν γνωρίζουμε ελληνικά. Τα έχουμε αφήσει όλα στην αστυνομία».

Τι αναφέρει ο δικηγόρος της οικογένειας

Από τη δική του πλευρά ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια κακοποίησης και εντάσεων στο σπίτι, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια. «Οι γονείς είναι μια κανονική, δεμένη οικογένεια και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα. Μοιράζονται την ίδια αγωνία, τον ίδιο πόνο. Είναι μαζί σε αυτή τη δοκιμασία… μια οικογένεια που αγαπιέται», τονίζει ο δικηγόρος.

«Όλα αυτά είναι ψευδή και ανυπόστατα. Δεν υπήρχαν καβγάδες. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν τη δική τους αγωνία και τον δικό τους πόνο και τώρα καλούνται να αντικρούσουν φήμες και σενάρια. Ακούστηκαν πράγματα από ανήλικα παιδιά. Λόγια που μεταφέρονται εύκολα αλλοιωμένα, παρεξηγημένα, χωρίς να μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ασφαλή βάση για συμπεράσματα. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά και τα περί αυτοτραυματισμών. Ο πατέρας είναι γιατρός και θα είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Σε ό,τι αφορά όσα ειπώθηκαν περί πίεσης προς το παιδί, οι γονείς οφείλουν να έχουν εποπτεία. Μπορεί ο πατέρας της να ήταν πιο αυστηρός, μπορεί να της ζήτησε να διαβάσει, μπορεί να την επέπληξε για την υπερβολική χρήση του κινητού τηλεφώνου της. Αυτό το κάνουν όμως όλοι οι γονείς. Κάπου πρέπει να τελειώσει αυτή η ανθρωποφαγία».

Ο δικηγόρος της οικογένειας ξεκαθαρίζει ότι το κορίτσι είχε φίλους και κοινωνικές επαφές, απλώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στη γλώσσα, καθώς μέχρι πρότινος μιλούσε κυρίως γερμανικά.

«Οι γονείς προσπάθησαν να της προσφέρουν τα πάντα, για να μη της λείψει τίποτα. Βρήκαν ένα όμορφο σπίτι, την έγραψαν σε ιδιωτικό σχολείο και φρόντισαν να έχει καθηγήτρια ελληνικών στο σπίτι. Όταν διαπιστώθηκε ότι δυσκολευόταν να ακολουθήσει τον ρυθμό του ιδιωτικού, μεταγράφηκε σε δημόσιο σχολείο στην περιοχή του Ρίου».

Ο κ. Μπενετάτος, εκφράζει την πεποίθηση ότι στην υπόθεση της εξαφάνισης της ανήλικης εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά. Είτε μένουν μαζί, είτε τη βοηθά, είτε κάτι άλλο συμβαίνει. Όσο περνούν οι μέρες, ο κίνδυνος μεγαλώνει. Το μόνο που ζητάμε είναι να κινηθούν τα πάντα άμεσα – για το παιδί, πάνω απ’ όλα. Οι λογαριασμοί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι κλειστοί και μπλοκαρισμένοι. Η Αστυνομία έχει ερευνήσει κάθε στοιχείο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει τίποτα ουσιαστικό».

Παρατείνεται το Amber Alert για την ανήλικη

Σε ότι αφορά τις αστυνομικές Αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες για την εξαφάνισης της Λόρας, ενώ το Amber Alert πήρε νέα παράταση με εισαγγελική εντολή.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη της ανήλικης.

Παράλληλα το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.