Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία το μεσημέρι της Δευτέρας (10/08) η νέα γέφυρα στην παλαιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, βάζοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που διήρκησε περίπου έναν χρόνο.

Το έργο, που παραδόθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των τελικών καθαρισμών, αποτελεί υποδομή ζωτικής σημασίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής και τη βελτίωση της ροής του ποταμού Ιλισού.

Κομβικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ιλισό

Η κατασκευή της νέας αντικαθιστά την παλαιότερη υποδομή που παρουσίαζε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Η παλαιά γέφυρα διέθετε χαρακτηριστικές καμπύλες κατασκευές στο κάτω μέρος της, οι οποίες περιόριζαν σημαντικά τη ροή των υδάτων του Ιλισού και ευνόησαν τη συσσώρευση φερτών υλικών κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

Νέος σχεδιασμός για ασφάλεια και προσβασιμότητα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νέα υποδομή σχεδιάστηκε εξ αρχής με σύγχρονες προδιαγραφές, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη ροή του ποταμού και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διοχέτευση των υδάτων.

Παράλληλα με την αντιπλημμυρική της θωράκιση, η νέα γέφυρα αποσκοπεί στην ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας, ενισχύοντας την ασφάλεια των καθημερινών μετακινήσεων για χιλιάδες οδηγούς.