Έντονες συζητήσεις και αντικρουόμενα σχόλια προκάλεσαν οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το street party, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι.

Δεκάδες stories στο Instagram έδειχναν τον DJ να παίζει ηλεκτρονική μουσική με φόντο την εκκλησία, ενώ νέοι χόρευαν στο προαύλιο και στα σκαλιά του Ναού. Ο φωτισμός και η μουσική δημιούργησαν εικόνες που για κάποιους αποτέλεσαν έκφραση νεανικής διασκέδασης και για άλλους αιτία έντονης ενόχλησης.

Οι υποστηρικτές της εκδήλωσης σημείωσαν ότι παρόμοια events πραγματοποιούνται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και μπροστά από θρησκευτικά μνημεία, συχνά με κοινωνικά ή πολιτιστικά μηνύματα. Αντίθετα, επικριτές μίλησαν για ασέβεια και αναρωτήθηκαν ποιος έδωσε την άδεια για τη διοργάνωση του πάρτι σε τόσο κοντινή απόσταση από Εκκλησία, κάνοντας λόγο ακόμη και για βεβήλωση του χώρου, παρά το γεγονός ότι η είσοδος του Ναού ήταν περιφραγμένη.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απάντησε στις αντιδράσεις μιλώντας στο Mega, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ήταν κάτι πρωτοφανές.

«Έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά. Καθάρισαν στη συνέχεια την περιοχή, αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν και οι κάτοικοι. Η λειτουργία τελέστηκε κανονικά το επόμενο πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το street party, πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Παράλληλα, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του, απαντώντας και μέσω ανάρτησής του στο Χ. Σε αυτήν ανέφερε ότι «παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης», τονίζοντας πως χιλιάδες νέοι διασκέδασαν σε μια εκδήλωση, που οργανώθηκε από νέους της περιοχής, με τη συμμετοχή της τοπικής αγοράς.

Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη… pic.twitter.com/rKA4M0YaMD — Haris Doukas (@h_doukas) December 21, 2025

Ο Δήμαρχος τόνισε επίσης ότι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες φρόντισαν για τον καθαρισμό της πλατείας, αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης, γύρω στις 23.00 το βράδυ, προσθέτοντας πως «το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας ανοιχτός χώρος για όλους και κυρίως για τους νέους».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, είχε καταδικάσει το event με ανάρτησή του στο Χ, γράφοντας:

«Εν μέσω των λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο Δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα».

Σημειώνεται ότι τη σχετική διοργάνωση έκανε το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων αναφέροντας τα εξής: «Η Λαμπρινή γίνεται το απόλυτο hotspot ηλεκτρονικής μουσικής, με το Enteka Athens να δίνει ρυθμό σε ένα από τα πιο δυνατά πάρτι της χρονιάς». Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, άτομα ανέβαιναν τα σκαλιά της Εκκλησίας και τραβούσαν φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη σύγκρουση απόψεων γύρω από τη χρήση δημόσιων και θρησκευτικών χώρων για πολιτιστικές και νεανικές δράσεις.