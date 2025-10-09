Για πρώτη φορά η Αθήνα θα φιλοξενήσει το UCI Mobility & Bike City Forum 2026 της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ένωσης (UCI), το διήμερο 10 και 11 Μαΐου 2026. Πρόκειται για ετήσιο Συνέδριο, το οποίο συγκεντρώνει εκπροσώπους πόλεων, εθνικών ομοσπονδιών, φορείς και ειδικούς της ποδηλασίας, οι οποίοι επικεντρώνονται στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Το UCI Mobility & Bike City Forum πραγματοποιείται από το 2018 και αποτελεί μέρος της στρατηγικής της UCI για την ανάπτυξη της ποδηλασίας παγκοσμίως, τόσο ως άθλημα, όσο και ως βιώσιμο μέσο μεταφοράς. Οι προηγούμενες διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο το 2018, στο Παρίσι το 2019, στην Οντένσε το 2021, στη Γλασκώβη το 2022, στη Μπριζ το 2023, στο Αμπού Ντάμπι το 2024 και στην Κοπεγχάγη το 2025.

Εδώ στην Αθήνα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εργαστήρια, ποδηλατικές περιηγήσεις και συνεδριακή διάσκεψη, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον τερματισμό του Γύρου της Ελλάδας στο κέντρο της πόλης.

«Η φιλοξενία του UCI Mobility & Bike City Forum 2026 στην Αθήνα αποτελεί μεγάλη τιμή και μοναδική ευκαιρία για να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας, που είναι μια πιο ανθρώπινη, βιώσιμη και προσβάσιμη πόλη για όλους», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Σχεδιάζουμε τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, την ανάπτυξη ασφαλών υποδομών και χώρων στάθμευσης ποδηλάτων, καθώς και την ομαλή ένταξη της μικροκινητικότητας στις γειτονιές μας. Θέλουμε η ποδηλασία να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Για να το πετύχουμε, επενδύουμε σε δράσεις που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθοδηγούμενοι από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και τη στρατηγική της “Ανοιχτής Γειτονιάς των 15 λεπτών”. Το Forum του 2026 θα μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να αντλήσουμε πολύτιμη τεχνογνωσία, ώστε να εδραιώσουμε την ποδηλασία ως θεμέλιο της πράσινης και καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα».

Και κατέληξε λέγοντας: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με την UCI. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε τη φωνή των ειδικών».