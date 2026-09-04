Σε κατάσταση υψηλής επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των εγκαινίων της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, 60 διμοιρίες ΥΑΤ, drones που θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα, καθώς και το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύονται για την πρόληψη επεισοδίων.

Παράλληλα, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε απροσπέλαστη ζώνη, καθώς από τις 15:00 το Σάββατο κλείνουν βασικοί οδικοί άξονες, ενώ αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ κομβικών σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω του πλήθους των προγραμματισμένων διαδηλώσεων.

Drones, 60 διμοιρίες και δύο εισαγγελείς στο πεδίο

Το επιχειρησιακό πλάνο της ΕΛ.ΑΣ. κινείται στις εξής βασικές κατευθύνσεις:

Δυνάμεις καταστολής και φραγμοί: Περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων ειδικών υπηρεσιών θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία του ιστορικού κέντρου. Γύρω από το «Ι. Βελλίδης» θα τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και μεταλλικά κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η προσέγγιση διαδηλωτών, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκεται και το υδροφόρο όχημα («Αίαντας»).

Επιτήρηση από αέρος: Drones της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Προληπτικοί έλεγχοι: Κλιμάκια της Κρατικής Ασφάλειας και άλλων ειδικών υπηρεσιών θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε ύποπτα άτομα πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Δικαστική εποπτεία: Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο πεδίο στο κέντρο της πόλης και ένας στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Το πλήρες πρόγραμμα των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται από την Παρασκευή (04/09) και κορυφώνονται το Σάββατο (05/09), ημέρα των εγκαινίων.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

06:00 (Ιπποκράτειο): Συγκέντρωση και πορεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ).

Συγκέντρωση και πορεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). 11:00 (ΥΜΑΘ): Συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

Συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ. 18:00 (Λευκός Πύργος): Συγκέντρωση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκέντρωση των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. 18:30 (Νοσοκομείο Παπανικολάου): Συγκέντρωση από την ΕΝΙΘ.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου (Ημέρα Εγκαινίων)

11:30 (ΥΜΑΘ): Κοινή συγκέντρωση των Ομοσπονδιών Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ).

Κοινή συγκέντρωση των Ομοσπονδιών Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ΠΟΜΗΤΕΔΥ). 17:00 (Λευκός Πύργος): Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (αγρότες).

Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (αγρότες). 17:30 (Πλατεία ΧΑΝΘ): Μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Μεγάλη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. 18:00 (Άγαλμα Βενιζέλου): Η κεντρική συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και της ΑΔΕΔΥ.

Η κεντρική συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) και της ΑΔΕΔΥ. 18:00 (Καμάρα): Κάλεσμα από οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης εφαρμόζει σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στο ιστορικό κέντρο από τις 15:00 το Σάββατο.

Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ των οποίων: Λεωφόρος Στρατού, Λεωφόρος Νίκης, 3ης Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλικού Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανόλη Ανδρόνικου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία:

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (εφόσον είναι ανοιχτή) και Ολυμπιάδος.

Μέσω των οδών Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου (εφόσον είναι ανοιχτή) και Ολυμπιάδος. Από Δυτικά προς Ανατολικά: Μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού, καθώς και μέσω Αγίου Δημητρίου.

Προσωρινό «λουκέτο» σε 8 σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης

Για λόγους ασφαλείας, το Μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας οκτώ κομβικών σταθμών από τις 15:00 το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνουν κλειστοί οι σταθμοί:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας Βενιζέλου Αγίας Σοφίας Σιντριβάνι Πανεπιστήμιο Παπάφη Ευκλείδης

Οι υπόλοιποι σταθμοί του δικτύου θα λειτουργούν κανονικά, ενώ η επαναλειτουργία των οκτώ σταθμών θα αποφασιστεί ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την εκτόνωση της κατάστασης στο κέντρο της πόλης.