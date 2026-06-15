Άγρια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Δράμα, με πρωταγωνιστές δύο εν ενεργεία αστυνομικούς. Ένας ένστολος, περίπου 50 ετών, επιτέθηκε και μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγό του – επίσης αστυνομικό – μέσα στο σπίτι τους, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και δυστυχώς, μετά από λίγη ώρα κατέληξε.

Η αποκάλυψη της τραγωδίας από το παιδί του ζευγαριού

Η σοκαριστική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά της οικογένειας κάλεσε έντρομο τις Αρχές, αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν βαριά τραυματισμένη.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που έφερε από μαχαίρι, τα οποία αποδείχτηκαν και θανάσιμα.

Ανθρωποκυνηγητό και αυτοχειρία

Αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση, ο 50χρονος δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και τράπηκε σε φυγή για να διαφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές δέχτηκαν κλήση από έναν πολίτη, ο οποίος παρατήρησε το όχημα σταθμευμένο σε ορεινή τοποθεσία της περιοχής και ανέφερε ότι ο οδηγός έφερε τραύμα από πυροβολισμό. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον 50χρονο νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο.

Όπως προέκυψε από τις πρώτες εκτιμήσεις, ο αυτόχειρας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο για να αυτοκτονήσει.

Δίπλα στα παιδιά οι συγγενείς

Οι δύο αστυνομικοί υπηρετούσαν κανονικά σε υπηρεσίες της Δράμας και δεν είχαν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν, για οποιοδήποτε ζήτημα ενδοοικογενειακής βίας ή άλλης διένεξης.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι και φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον από συγγενικά πρόσωπα, δεχόμενα την απαραίτητη στήριξη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την αιματηρή κατάληξη.