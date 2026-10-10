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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Δοξάτο Δράμας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν στις 11:15 το πρωί, του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πώς εντοπίστηκε ο άνδρας

Ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο του μπάνιου, απεγκλωβίστηκε, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής.

Πηγή: thestival.gr