Λίγο πριν από τις 19:15 το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιουνίου, άφησε την τελευταία της πνοή η γυναίκα αστυνομικός στη Δράμα, η οποία νωρίτερα είχε δεχτεί άγρια επίθεση με μαχαίρι από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, μέσα στο σπίτι τους. Αν και η άτυχη γυναίκα έδωσε σκληρή μάχη στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, τα τραύματά της αποδείχτηκαν τελικά θανατηφόρα, μετατρέποντας την απόπειρα σε μια ακόμη γυναικοκτονία.

Ο 50χρονος δράστης και αυτόχειρας, ο οποίος υπηρετούσε στην υπηρεσία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., επιτέθηκε στη σύζυγό του καταφέρνοντάς της τρεις μαχαιριές: μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο. Εκτιμώντας, προφανώς, ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και διέφυγε προς το βουνό Κορύλοβο, όπου έβαλε τέλος στη ζωή του, χρησιμοποιώντας κατά πάσα πιθανότητα το υπηρεσιακό του όπλο.

Η «Ζούγκλα» φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία του δράστη:

«Η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο»

Η αποκάλυψη του εγκλήματος έγινε με τον πλέον δραματικό τρόπο. Ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού κάλεσε έντρομο το κέντρο της Άμεσης Δράσης, λέγοντας στους συναδέλφους των γονιών του τη φράση: «Η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο».

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Λίγη ώρα αργότερα, ένας πολίτης τηλεφώνησε στις Αρχές ενημερώνοντας ότι εντόπισε το όχημα του 50χρονου στο Κορύλοβο, με τον οδηγό να φέρει τραύμα από πυροβολισμό και να είναι ήδη νεκρός.

Το παρασκήνιο της διάστασης και η εξέταση από ψυχίατρο

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, νεότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες φέρνουν στο φως ένα βαθύ παρασκήνιο. Το τελευταίο διάστημα οι δύο ένστολοι βρίσκονταν σε διάσταση, ενώ το κίνητρο του εγκλήματος πιθανολογείται ότι ήταν η ζήλια.

Μάλιστα, πριν από μερικές εβδομάδες, η σύζυγος είχε προσεγγίσει ανώτερό της στην Υπηρεσία, εκφράζοντας έντονους φόβους για την προσωπική της ασφάλεια, καθώς ανησυχούσε για την κατάσταση της ψυχικής υγείας του 50χρονου. Μετά την ενημέρωση αυτή, διατάχτηκε η εξέταση του αστυνομικού της ΔΙ.ΑΣ. από τον υπηρεσιακό ψυχίατρο της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εντοπίσει κάποιο ανησυχητικό στοιχείο.

Μέριμνα για τα παιδιά του ζευγαριού

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Δράμας και έχει βυθίσει στο πένθος τους συναδέλφους του ζευγαριού. Η άτυχη γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στο Κάτω Νευροκόπι, περιγράφεται από όλους ως μια αξιαγάπητη προσωπικότητα για την οποία όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια.

Αυτή την ώρα, το μεγαλύτερο βάρος της οικογένειας και των Αρχών έχει πέσει στην προστασία, την ασφάλεια και την ψυχολογική υποστήριξη των δύο παιδιών, τα οποία μέσα σε μια στιγμή έχασαν και τους δύο γονείς τους με τον πιο τραγικό τρόπο. Τα παιδιά βρίσκονται ήδη σε ασφαλές περιβάλλον μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.