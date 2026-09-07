Έντονη κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών προκάλεσε το ξέσπασμα διπλής πυρκαγιάς το μεσημέρι της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στη Δράμα. Οι δύο εστίες εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επέβαλε την ακαριαία επέμβαση ισχυρών δυνάμεων για την πρόληψη ευρύτερης εξάπλωσης.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ, μαζί με 7 οχήματα.

Τις επίγειες προσπάθειες συνδράμουν από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ παράλληλα παρέχουν υποστήριξη υδροφόρες των τοπικών ΟΤΑ.

Για 2 διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, καθώς και 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον γρήγορο έλεγχο και τον πλήρη περιορισμό και των δύο μετώπων.