Η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα συνεχίζει να προκαλεί σοκ και θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την 43χρονη αστυνομικό που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί μια ανάρτηση της, που είχε αναδημοσιεύσει η γυναίκα μόλις δώδεκα ημέρες πριν από τη δολοφονία της, η οποία σήμερα διαβάζεται σχεδόν ως προφητική.

Στην ανάρτηση γινόταν αναφορά στη δημόσια συζήτηση γύρω από την ελληνική οικογένεια, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, καταλήγοντας όμως σε μια αιχμηρή επισήμανση για τις γυναικοκτονίες.

«Η ελληνική οικογένεια βάλλεται απ’ τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του μια ανάσα απ’ τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα που είχε αναδημοσιεύσει η αστυνομικός στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Τη σκότωσε με οκτώ μαχαιριές

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφοι του ζευγαριού μετέβησαν στο σπίτι τους, καθώς υπήρχε ανησυχία ότι δεν είχαν παρουσιαστεί στην υπηρεσία τους.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση μέσα στο σπίτι της από τον σύζυγό της επίσης αστυνομικό. Έφερε τουλάχιστον οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά, ενώ εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο του σπιτιού, δίπλα στο φονικό όπλο, από τον 16 ετών γιο της.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πίσω της αφήνει δύο παιδιά, ενώ η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει συγκλονισμένη από τη νέα οικογενειακή τραγωδία που εξελίχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες.

Μια ανάρτηση που αποκτά σήμερα άλλη σημασία

Η αναδημοσίευση εκείνου του μηνύματος λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη μετά τις εξελίξεις.

Η γυναίκα δεν είχε αναρτήσει απλώς ένα ακόμη σχόλιο για την επικαιρότητα. Είχε επιλέξει να κοινοποιήσει μια θέση που έθετε στο επίκεντρο το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στη δημόσια συζήτηση.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, η ίδια έπεσε νεκρή από τα χέρια του ανθρώπου με τον οποίο είχε δημιουργήσει οικογένεια.

Όταν οι «μεμονωμένες περιπτώσεις» πληθαίνουν

Η ανάρτηση που είχε αναδημοσιεύσει η άτυχη αστυνομικός αποκτά σήμερα μια σχεδόν ανατριχιαστική διάσταση. Όχι μόνο επειδή έμελλε να δολοφονηθεί λίγες ημέρες αργότερα από τον ίδιο της τον σύζυγο, αλλά και επειδή έθιγε ένα ζήτημα που η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συχνά ως στατιστική υποσημείωση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν προερχόταν από κάποιον προοδευτικό χώρο ή από οργανώσεις που εδώ και χρόνια μιλούν για τις γυναικοκτονίες ως ξεχωριστό κοινωνικό φαινόμενο και δέχονται τον χλευασμό του συντηρητικού ακροατηρίου.

Αντιθέτως, η αναφορά της κινούνταν σε ένα πλαίσιο που πολλοί θα χαρακτήριζαν συντηρητικό, με επίκεντρο την υπεράσπιση της «παραδοσιακής οικογένειας».

Κι όμως, ακόμη και μέσα από αυτό το πρίσμα, κατέληγε στο ίδιο βασικό ερώτημα: πώς γίνεται να θεωρείται απειλή για την οικογένεια οτιδήποτε βρίσκεται έξω από αυτήν, αλλά όχι η βία που εκδηλώνεται μέσα στο ίδιο το σπίτι;

Η υπόθεση της Δράμας έρχεται να προστεθεί σε έναν κατάλογο γυναικοκτονιών που μεγαλώνει με ανησυχητική συχνότητα τα τελευταία χρόνια.

Κάθε φορά η δημόσια συζήτηση επαναλαμβάνει τα ίδια μοτίβα: «οικογενειακή τραγωδία», «καβγάς που ξέφυγε», «κακή στιγμή», «μεμονωμένο περιστατικό».

Όταν όμως τα «μεμονωμένα περιστατικά» επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά, παύουν να είναι μεμονωμένα.

Και ίσως η πιο σκληρή ειρωνεία αυτής της ιστορίας να είναι ότι η γυναίκα που δολοφονήθηκε είχε περιγράψει, χωρίς να το γνωρίζει, ακριβώς την αντίφαση που συνεχίζει να στοιχειώνει τη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα: πολλοί εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν μάχες για την προστασία της οικογένειας ως θεσμού, αλλά πολύ λιγότερο πρόθυμοι να αναμετρηθούν με τη βία που συχνά κρύβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της.

Και όσο αυτό συμβαίνει, η επόμενη γυναικοκτονία θα εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως μια ακόμη «τραγική εξαίρεση», μέχρι να έρθει η επόμενη.