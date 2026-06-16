Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στη Δράμα, μετά τη χθεσινή γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού από τον σύζυγό της, ο οποίος ήταν επίσης αστυνομικός και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με υπηρεσιακό όπλο.

Με τον 50χρονο δράστη νεκρό, είναι πιο περίπλοκο για τις αστυνομικές Αρχές να εντοπίσουν το κίνητρο της δολοφονίας και να διαλευκάνουν τις συνθήκες της στυγερής γυναικοκτονίας.

Είχε ζητήσει απόσπαση δύο φορές για να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της.

Μαρτυρίες του συγγενικού και φιλικού τους περιβάλλοντος ρίχνουν φως στα αίτια της τραγωδίας και κάνουν λόγο για την τεταμένη σχέση του ζευγαριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ζητήσει δύο φορές απόσπαση από την υπηρεσία, προκειμένου να φύγει από τη Δράμα και να απομακρυνθεί από τον 50χρονο, γεγονός που αποδεικνύει ότι η σχέση τους δεν ήταν καλή.

Το ζευγάρι φέρεται να ήταν καιρό σε διάσταση με την 45χρονη να κάνει προσπάθειες να χωρίσει οριστικά, όμως ο 50χρονος έδειχνε να μην το δέχεται.

Μάλιστα, του ήταν τόσο δύσκολο μα το δεχθεί που το τελευταίο διάστημα επισκεπτόταν ιδιωτικά ψυχίατρο για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τον χωρισμό.

Όπως όλα έδειξαν, τίποτα δεν τον βοήθησε.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Χθες, Δευτέρα 15 Ιουνίου μετά από έναν άγριο καβγά με τη σύζυγό του, έχασε τον έλεγχο και την μαχαίρωσε οκτώ φορές σε πλάτη, κεφάλι και στήθος, στερώντας της την ζωή.

Τραγικό πρόσωπο ήταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού και ήταν και εκείνος που κάλεσε την Άμεση Δράση για να ενημερώσει τις Αρχές ότι η μητέρα του βρισκόταν σοβαρά τραυματισμένη στο υπόγειο.

«Η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο», είπε ο ανήλικος σοκαρισμένος στους αστυνομικούς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 45χρονη αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας δύο παιδιά πίσω μόνα τους.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας πολίτης τηλεφώνησε στις Αρχές ενημερώνοντας ότι εντόπισε το όχημα του 50χρονου στο Κορύλοβο, με τον οδηγό να φέρει τραύμα από πυροβολισμό και να είναι ήδη νεκρός.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν, ότι ο 50χρονος μετά τη δολοφονία της γυναίκας του, πήρε το αυτοκίνητό του, ανέβηκε στο βουνό και έβαλε τέλος στη ζωή του με υπηρεσιακό όπλο.

Το ζευγάρι έμενε χωριστά τους τελευταίους έξι μήνες

Σημειώνεται πως ο 50χρονος και η 45χρονη έμεναν χωριστά τους τελευταίους έξι μήνες. Είχαν πάρει αυτή την απόφαση, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηρεμία στο σπίτι, καθώς μαζί τους έμενε και ο 10χρονος γιος τους.

Η κόρη τους είναι φοιτήτρια και σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, ο 50χρονος επισκέφτηκε το σπίτι της συζύγου του και η κατάσταση ξέφυγε. Τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος, έδειξαν ότι ο δράστης της επιτέθηκε πισώπλατα και στη συνέχει σε κατάσταση αμόκ συνέχιζε να την τραυματίζει.

Οι αστυνομικές Αρχές εργάζονται προκειμένου να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία.

Μέριμνα για τα παιδιά του ζευγαριού

Η είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Δράμας και έχει βυθίσει στο πένθος τους συναδέλφους του ζευγαριού. Η άτυχη γυναίκα, η οποία υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης στο Κάτω Νευροκόπι, περιγράφεται από όλους ως μια αξιαγάπητη προσωπικότητα για την οποία όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια.

Αυτή την ώρα, το μεγαλύτερο βάρος της οικογένειας και των Αρχών έχει πέσει στην προστασία, την ασφάλεια και την ψυχολογική υποστήριξη των δύο παιδιών, τα οποία μέσα σε μια στιγμή έχασαν και τους δύο γονείς τους με τον πιο τραγικό τρόπο. Τα παιδιά βρίσκονται ήδη σε ασφαλές περιβάλλον μαζί με συγγενικά τους πρόσωπα.

Με πληροφορίες από Proinos Typos, E- Makedonia