Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες (20/11) το απόγευμα στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας – Νευροκοπίου, με θύμα έναν 79χρονο άνδρα ελληνικής καταγωγής.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

O 79χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο μοτοποδήλατο και ήταν σταματημένος στη δεξιά πλευρά του δρόμου, επιχείρησε απότομο ελιγμό προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονη.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε σοβαρά ο 79χρονος οδηγός του δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Δράμας, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.