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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος παραδέχθηκε τη δολοφονία του 24χρονου εργάτη του στην περιοχή της Δράμας.
Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 12:30. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος ανιψιός του, ο οποίος κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.
Οι ισχυρισμοί περί εκβιασμού και φόβου
Σε καθεστώς φόβου και απειλής υποστηρίζει πως βρισκόταν ο 50χρονος, σύμφωνα με όσα μετέφερε ο συνήγορος υπεράσπισής του. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του, ο κτηνοτρόφος δεχόταν εκβιασμούς από τον 24χρονο και οδηγήθηκε στην πράξη αυτή πάνω στην απόγνωσή του, στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον εαυτό του.
Αντίστοιχοι ήταν και οι ισχυρισμοί του δράστη κατά το στάδιο της προανάκρισης, όπου φέρεται να επικαλέστηκε ως κίνητρο τις συνεχείς χρηματικές απαιτήσεις του θύματος, κατηγορώντας τον πως του αποσπούσε συστηματικά χρήματα και τον έκλεβε.
Η καραμπίνα που τον πρόδωσε και η απόκρυψη της σορού
Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν οι έρευνες της Αστυνομίας μετά την πρώτη κατάθεση του 50χρονου. Αν και αρχικά είχε κληθεί ως το τελευταίο πρόσωπο που είδε ζωντανό τον 24χρονο και αφέθηκε ελεύθερος, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μια καραμπίνα. Όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το όπλο, υπέπεσε σε αντιφάσεις, με αποτέλεσμα να λυγίσει και να ομολογήσει ότι με τη συγκεκριμένη καραμπίνα πυροβόλησε θανάσιμα τον εργάτη του.
Το μαντρί που δολοφονήθηκε ο 24χρονος στη Δράμα
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, αμέσως μετά το έγκλημα ο 50χρονος στράφηκε στον 23χρονο ανιψιό του για βοήθεια. Με τη συνδρομή του νεαρού, ο δράστης μετέφερε τη σορό του θύματος σε ερημική τοποθεσία στο Κάτω Νευροκόπι, όπου και την έθαψε προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του.