Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανείπωτου πόνου πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης από την Δράμα, που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της.

Η σορός της αδικοχαμένης γυναίκας έφτασε λίγο μετά της 10:00 το πρωί της Τετάρτης (17/06), μέσα σε λευκό φέρετρο και καλυμμένο με την Ελληνική σημαία ενώ άγημα της ΕΛ.ΑΣ. απέδωσε τιμές.

Δείτε βίντεο από την κηδεία της 45χρονης αστυνομικού:

Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Αντιγόνη, ενώ συντετριμμένα ήταν τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μετά τη γυναικοκτονία και την αυτοκτονία του πατέρα τους , έμειναν ορφανά.

Υποβασταζόμενη έφτασε στον Ιερό Ναό η μητέρα και η αδερφή της αστυνομικού.

Δείτε εικόνες:

Στεφάνια στη μνήμη της 45χρονης απέστειλαν μετά κι άλλων το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κ. Νευροκοπίου, το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δράμας, το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Αν. Μακεδονίας- Θράκης.

Το χρονικό της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Δράμα

Την Δευτέρα 15 Ιουνίου μετά από έναν άγριο καβγά με τη σύζυγό του, έχασε τον έλεγχο και την μαχαίρωσε οκτώ φορές σε πλάτη, κεφάλι και στήθος, στερώντας της την ζωή.

Τραγικό πρόσωπο ήταν ο 10χρονος γιος του ζευγαριού, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού και ήταν και εκείνος που κάλεσε την Άμεση Δράση για να ενημερώσει τις Αρχές ότι η μητέρα του βρισκόταν σοβαρά τραυματισμένη στο υπόγειο.

«Η μαμά είναι τραυματισμένη στο υπόγειο», είπε ο ανήλικος σοκαρισμένος στους αστυνομικούς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα εν ζωή και τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 45χρονη αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά της, αφήνοντας δύο παιδιά πίσω μόνα τους.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας πολίτης τηλεφώνησε στις Αρχές ενημερώνοντας ότι εντόπισε το όχημα του 50χρονου στο Κορύλοβο, με τον οδηγό να φέρει τραύμα από πυροβολισμό και να είναι ήδη νεκρός.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν, ότι ο 50χρονος μετά τη δολοφονία της γυναίκας του, πήρε το αυτοκίνητό του, ανέβηκε στο βουνό και έβαλε τέλος στη ζωή του με υπηρεσιακό όπλο.

Πηγή: E Makedonia