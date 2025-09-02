Ένας καταζητούμενος από τις τουρκικές Αρχές για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά συνελήφθη στη Δράμα. Πρόκειται για 40χρονο, Τούρκο υπήκοο, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας.

Ο 40χρονος συνελήφθη στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Αλλοδαπών Δράμας, όπου κρατείτο.

Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία, ενώ αρνήθηκε τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή του.