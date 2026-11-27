Ανοιχτό παραμένει το ερώτημα γύρω από τα πραγματικά κίνητρα που οδήγησαν τον 50χρονο κτηνοτρόφο στη δολοφονία του 24χρονου Βούλγαρου στη Δράμα.

Παρότι οι πληροφορίες από την προανακριτική διαδικασία έκαναν λόγο για ερωτική σχέση και διαρκείς οικονομικές απαιτήσεις, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναίρεσε αυτό το σενάριο.

Πλέον υποστηρίζει πως όπλισε και πυροβόλησε τον νεαρό αποκλειστικά εξαιτίας οικονομικών διαφορών και απειλών που δεχόταν. Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση ενόψει της επίσημης απολογίας του τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, αφού προηγουμένως οδήγησε τους αστυνομικούς τόσο στο σημείο ταφής της σορού όσο και στην κρυψώνα του όπλου.

«Έκανα την ανοησία αυτή από τον φόβο μου»

Στην αρχική του τοποθέτηση ενώπιον των Αρχών, ο 50χρονος περιέγραψε μια κατάσταση ασφυκτικής πίεσης, υποστηρίζοντας ότι ο 24χρονος του ζητούσε διαρκώς χρήματα χωρίς να υπάρχει κάποια επαγγελματική οφειλή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όταν του ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να του δώσει άλλα χρήματα, ο νεαρός τον ειδοποίησε τηλεφωνικά πως θα ερχόταν στο χωριό. Παρά την παρότρυνση του κτηνοτρόφου να συναντηθούν μέρα, το θύμα φέρεται να εμφανίστηκε στο μαντρί του γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, απειλώντας τον.

«Ήμουν μόνος μου, απροστάτευτος και έκανα την ανοησία αυτή από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος, εξηγώντας πως στη συνέχεια μετέφερε και έθαψε τη σορό σε χωράφι, ενώ απέφυγε να παραδοθεί στην αστυνομία από φόβο αντιποίνων εκ μέρους του περιβάλλοντος του 24χρονου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο συνήγορός του, Χρήστος Φιλιππίδης. Ο δικηγόρος τόνισε πως ο εντολέας του συνεργάζεται πλήρως με τις δικαστικές αρχές, έχει ομολογήσει την πράξη του και έχει υποδείξει το κυνηγετικό όπλο.

Ξεκαθάρισε δε κατηγορηματικά πως στη δικογραφία δεν προκύπτει κανένα στοιχείο περί εγκλήματος πάθους ή ερωτικής σχέσης, αποδίδοντας το περιστατικό σε αφόρητες συναισθηματικές και επαγγελματικές πιέσεις που απέρρεαν από τη συνεργασία των δύο ανδρών.

Η κουμπαριά και οι ψίθυροι στο χωριό

Την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν τη βασιμότητα των οικονομικών διαφορών, η εικόνα που προκύπτει από το κοινωνικό περιβάλλον των δύο ανδρών αποκαλύπτει μια σχέση που ξεπερνούσε τα τυπικά όρια. Ο 50χρονος είχε βαφτίσει ένα από τα παιδιά του 24χρονου, με αποτέλεσμα να τους συνδέει δεσμός κουμπαριάς, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται συχνές κοινές τους εμφανίσεις.

Κάτοικοι του Περιθωρίου επιβεβαιώνουν αυτή την ιδιαίτερη οικειότητα με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Ο κτηνοτρόφος είχε γράψει με λευκά γράμματα το όνομα του νεαρού στις άκρες του αυτοκινήτου του.

Παράλληλα, άλλες μαρτυρίες στην τοπική κοινωνία αναφέρονται σε παλαιότερη συνεργασία τους, αφήνοντας αιχμές για κλοπές χαλκού στην ευρύτερη περιοχή, ενώ δεν λείπουν και οι εκτιμήσεις περί ερωτικής αντιζηλίας.

Το χρονικό της εξαφάνισης και η εξιχνίαση

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου, όταν χάθηκαν τα ίχνη του 24χρονου, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος ζούσε μόνιμα στη Βουλγαρία, αλλά εργαζόταν περιοδικά στη Δράμα και είχε επιστρέψει στην περιοχή για να τακτοποιήσει οικονομικές εκκρεμότητες. Οι αστυνομικές έρευνες στράφηκαν εξαρχής στον 50χρονο, καθώς ήταν το τελευταίο πρόσωπο που συναντήθηκε με το θύμα.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας έπαιξε ο εντοπισμός του μπλε βαν του αγνοούμενου από συγγενείς του σε χώρο στάθμευσης στο Κάτω Νευροκόπι. Το όχημα βρέθηκε κλειδωμένο, χωρίς όμως τα προσωπικά έγγραφα και το κινητό τηλέφωνο του νεαρού, το οποίο είχε απενεργοποιηθεί από το βράδυ του Σαββάτου, με τελευταίο στίγμα κεραίας στις 23:43 στην περιοχή Πανοράματος Δράμας.

Κατά την εξέτασή του, ο 50χρονος έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε τον 24χρονο με κυνηγετικό όπλο περίπου στις 21:39 στο μαντρί του. Ακολούθως, φέρεται να χρησιμοποίησε το βαν του θύματος για να μεταφέρει το πτώμα σε αγροτική έκταση μεταξύ Οχυρού και Περιθωρίου, όπου και το έθαψε. Η σορός ανασύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης με την υπόδειξη του ίδιου.

Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός

Για την ίδια υπόθεση είχε προσαχθεί και συλληφθεί αρχικά ο 23χρονος ανιψιός του κτηνοτρόφου, με την κατηγορία ότι μετέφερε τον θείο του από το Κάτω Νευροκόπι πίσω στο Περιθώρι.

Ωστόσο, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή. Η μητέρα του και αδελφή του 50χρονου διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη του γιου της, δηλώνοντας ότι το παιδί της είναι εντελώς καθαρό και πως βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.