Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπάει ολόκληρη τη χώρα, με σφοδρές καταιγίδες να πλήττουν σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, πολλές περιοχές της Ελλάδας. Από νωρίς το μεσημέρι, η Αττική αντιμετωπίζει σποραδικά ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ πολλές επαρχιακές πόλεις – αλλά και αρκετά χωριά – αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα.

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση στη Λακωνία και στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, όπου κλιμάκια της ΕΜΑΚ προχωρούν σε συνεχείς απεγκλωβισμούς πολιτών από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα, σώζοντας ανθρώπους από τον κίνδυνο πνιγμού.

Στη Σκάλα Λακωνίας, άνδρες της ΕΜΑΚ προχώρησαν στη διάσωση τριών ατόμων, από όχημα που είχε εγκλωβιστεί και κατακλυστεί από τα νερά. Οι επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητο, το οποίο είχε βυθιστεί σε πλημμυρισμένο σημείο, με τις εικόνες της επιχείρησης να αποτυπώνονται σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Forecast Weather Greece.

Στο εν λόγω κλιπ καταγράφονται οι προσπάθειες των διασωστών υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ισχυρή ροή νερού και περιορισμένη ορατότητα, καθώς προσεγγίζουν το όχημα και απομακρύνουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους:

Η οργανωμένη επιχείρηση και η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων συνέβαλαν ώστε ο απεγκλωβισμός να ολοκληρωθεί χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας» μέσω Facebook, εννέα μέλη της επιχείρησαν σε περιοχή του Μαυροβουνίου για τον απεγκλωβισμό τετραμελούς οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι. Οι διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκα για να προσεγγίσουν την οικία, να παραλάβουν τα μέλη της οικογένειας και να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο για παραλαβή από ασθενοφόρο.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν παρουσιάζουν μόνο ελαφρά υποθερμία και, συνολικά, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις σωστικές δυνάμεις σε Λακωνία και Δήμο Ανατολικής Μάνης να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα και στην Αττική

Όσον αφορά την Αττική, η έντονη κακοκαιρία έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.