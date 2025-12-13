Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, στην Κρήτη, με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του. Την ίδια στιγμή, συνάδελφοί του από το «Βενιζέλειο» απευθύνουν έκκληση για βοήθεια σε όποιον έχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην ανεύρεσή του.

Στην περιοχή του Βάμου το τελευταίο στίγμα του αυτοκινήτου του

Το τελευταίο στίγμα από το αυτοκίνητο του 33χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή του Βάμου, σύμφωνα με το cretalive, με την ΕΛΑΣ να εντείνει τις έρευνες στην περιοχή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, στις έρευνες συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πεζοπόρο τμήμα 10 ατόμων, σκύλο της ΕΜΑΚ και drone. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.

Τι λέει η μητέρα του

Το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Σημειώνεται ότι στο σπίτι του στο Ηράκλειο βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αστυνομικές Αρχές από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Στιγμές αγωνίας – Έκκληση για βοήθεια από συναδέλφους του

Στην εξαφάνιση του 33χρονου αναφέρεται με ανησυχία σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός γιατρός του Βενιζελείου, Γιώργος Μαστοράκης. «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βοηθήστε αν έχετε κάποιο στοιχείο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε και ο Δημήτρης Φλυτζανής, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Βενιζελείου νοσοκομείου σημειώνοντας ότι «Θέλω να εκφράσω ως άνθρωπος την αγωνία και την ελπίδα όλων μας για τον συνάδελφό μας Αλέξη. Ένα νέο παλικάρι, αγαπητό σε όλους. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί σύντομα και καλά στην υγεία του. Στεκόμαστε δίπλα στους δικούς του ανθρώπους, περιμένοντας να επιστρέψει».

Χρήσιμη οποιαδήποτε πληροφορία για τον εντοπισμό του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του. Παρά τη συστηματική κινητοποίηση των Αρχών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον άμεσο εντοπισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ, σύμφωνα με το Silver Alert που εκδόθηκε, οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφάλεια και τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού.

Τι αναφέρει το δελτίο εξαφάνισης

«Ο Αλέξιος Τσικόπουλος, 33 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Ηράκλειο Κρήτης, το πρωί της 07/12/25.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Έχει ξανθά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,94 μ. και είναι κανονικού βάρους.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 12ης/12/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».