Αδιάκοπες είναι οι έρευνες της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντών στο όρος Μπέλες για την εύρεση του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνου Γκίνη και δραματικές οι εξελίξεις.

Ο 45χρονος αγνοείται από το πρωί της περασμένης Τετάρτης (23/12) και η αγωνία των δικών του ανθρώπων όλο και εντείνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες Αρχές έχουν στα χέρια τους ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη “σε αγαπώ”.

Στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.

Ήταν ανήσυχος τις τελευταίες μέρες

Οι Αρχές έκαναν έρευνα και στα ηλεκτρονικά είδη και αρχεία του 45χρονου, τα οποία δείχνουν τις διαδρομές που έκανε το τελευταίο διάστημα αλλά και την ψυχολογική του κατάσταση.

Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Γκίνης τις τελευταίες μέρες δεν κοιμόταν πολύ και φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Σημειώνεται ότι το βράδυ πριν χαθεί, είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος ως περιπατητής στο όρος Μπέλες βρήκαν μέσω του cloud του smart watch μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σε αυτές που ακολουθούσε συνήθως και η οποία έχει μπει επίσης στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών αλλά και των ομάδων που τον αναζητούν στο όρος.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών έχει τεθεί και το κινητό τηλέφωνο του 45χρονου.

Η εξαφάνιση

Η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

‘Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Ποροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές.

Πηγή: Thestival