Βίντεο και φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου στον Ασπρόπυργο, καθώς ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων.

Λίγο πριν τις 08:00 προκλήθηκε η φωτιά και αμέσως κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 4 ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ παράλληλα συνδράμει και από αέρος ένα ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο από τον πυκνό καπνό:

Σημειώνεται πως εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οκτώ είναι οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν με τους τρεις να είναι διασωληνωμένοι.

Όπως καταγράφεται και στα βίντεο της «Ζούγκλας», η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει τον αττικό ουρανό, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η φωτιά χαρακτηρίζεται από τις αρμόδιες Αρχές ως εξαιρετικά δύσκολη, λόγω μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί στην επιχείρηση και οι άνδρες της Πυροσβεστικής δίνουν «μάχη» για να την περιορίσουν.

Οκτώ τραυματίες από την πυρκαγιά στην επιχείρηση

Ειδικότερα, στο «Θριάσιο» νοσηλεύονται επτά άτομα, οι δύο είναι διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλοι τρεις είναι ελαφρά και ενδέχεται μέσα στην ημέρα να πάρουν εξιτήριο. Ακόμη, δύο άνθρωποι πήγαν μόνοι τους στο «Θριάσιο» και πήραν ήδη εξιτήριο.

Στο «Αττικόν» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 42χρονος, που πιθανόν να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Είναι διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να διακομιστεί στη Μονάδα Εγκαυμάτων του ΚΑΤ.

Η αρχική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ, Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος και Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Ήχησε 112 για εκκένωση

Λίγο μετά τις 08:30, στους κατοίκους της περιοχής έφτασε προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για εκκένωση.

«Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπρόπυργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου», γράφει στο μήνυμα.

Δείτε εικόνες από drone από την φωτιά στον Ασπρόπυργο:

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού της Δυτικής Αττικής μετέβη στο σημείο που προκλήθηκε η πυρκαγιά με σκοπό τη διερεύνηση των αιτιών της.