Η χθεσινή σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την Αττική και όχι μόνο, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, αλλά και αμέτρητες υλικές ζημιές.

Στην Άνω Γλυφάδα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μια 56χρονη και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα όχημα, όπου και έχασε τη ζωή της. Παράλληλα ένας λιμενικός στο Άστρο Κυνουρίας στην προσπαθειά του να δέσει σκάφη εν ώρα καταιγίδας, πνίγηκε από τα τεράστια κύματα.

Παρολίγον τραγωδία πήγε να σημειώθει και πάλι στην Άνω Γλυφάδα.

Αδιανόητο σκηνικό καταγράφει η κάμερα ενός συμπολίτη μας με μία γυναίκα που επιχείρησε να περάσει με τα πόδια τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή την διέσωσαν δύο άντρες οι οποίοι έπεσαν μέσα στα νερά με κίνδυνο της ζωή τους.

Την έπιασαν από τα χέρια πριν την παρασύρει ο χείμαρρος και την έσωσαν.

Δείτε το σχετικό βίντεο: