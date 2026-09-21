Αποκαρδιωτικές είναι οι δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών από τη λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη. Η κάποτε πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί, καθώς η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί κατά περίπου 94%, σύμφωνα με το Meteo.

Το Αστεροσκοπείο δημοσίευσε δορυφορική εικόνα του Landsat στις 20 Αυγούστου 1984, όταν η Κορώνεια είχε έκταση 42.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στις δορυφορικές εικόνες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν προϊόντα του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus, παρουσιάζεται η πορεία της υδάτινης έκτασης της λίμνης Κορώνειας από το 2016 έως σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, το 2016, η υδάτινη έκταση της λίμνης ανέρχεται στα 34.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μειωμένη κατά περίπου 20% της αρχικής έκτασης, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια η συρρίκνωση είναι ραγδαία. Η έκταση μειώθηκε στα 29.8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2024, υποχώρησε στα 17.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2025, φτάνοντας στην πιο πρόσφατη εικόνα το 2026 στα μόλις 2.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως αναφέρει το Meteo.

«Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη, σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα», σημειώνει το Αστεροσκοπείο και καταλήγει: «τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της, με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της».