Την ώρα που αναμένεται να απολογηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο 41χρονος γυναικοκτόνος της Καλαμάτας, τα παιδιά του ζευγαριού έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ενός δραματικού αδιέξοδου.

Η θεία των δύο μικρών κοριτσιών, ηλικίας 10 και 6 ετών, δεν είναι σε θέση να αναλάβει την επιμέλειά τους, καθώς δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να τα μεγαλώσει.

Ειδικότερα, η αδελφή της άτυχης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της την περασμένη Δευτέρα, φέρεται να ζήτησε την επιμέλεια, ωστόσο τόνισε πώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις τους.

Τα ανήλικα παιδιά της Βασιλικής και του γυναικοκτόνου φιλοξενούνται από την ημέρα της δολοφονίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Άγνωστο παραμένει το πού θα καταλήξουν τα δύο μικρά κορίτσια.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι την επιμέλεια των παιδιών να την αναλάβει η γιαγιά τους με Δικαστικό Συμπαραστάτη. Ωστόσο μια τέτοια απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την αρμόδια Εισαγγελία.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, επισήμανε ότι έχουν απαγορευτεί οι επισκέψεις των συγγενών από την πλευρά του πατέρα στο νοσοκομείο, όπου βρίσκονται τα δύο μικρά κορίτσια.

Τα παιδιά τους κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα της γυναικοκτονίας

Τα δύο ανήλικα κορίτσια κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο που σημειώθηκε η γυναικοκτονία. Ο 41χρονος πατέρας τους μαχαίρωσε 45 φορές την μητέρα τους, την 39χρονη Βασιλική, χωρίς να υπολογίζει τίποτα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και γειτόνων, οι ανήλικες ζούσαν καθημερινά ένα μαρτύριο, καθώς άκουγαν και βρίσκονταν μπροστά σε έντονους καβγάδες του ζευγαριού.

Σημειώνεται πως το ενδεχόμενο, ο 41χρονος να είχε ναρκώσει τις κόρες του, κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της μητέρας τους αποκλείστηκε, καθώς τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεών τους βγήκαν καθαρά.

Το χρονικό της στυγερής γυναικοκτονίας

Τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (01/06), και συγκεκριμένα στη 01:45, το Κέντρο Άμεσης Δράσης της Μεσσηνίας, δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες κραυγές και αδιάκοπες εκκλήσεις για βοήθεια από διαμέρισμα στο κέντρο της Καλαμάτας.

Λίγα λεπτά αργότερα, στη 01:52, οι άνδρες της Αστυνομίας έσπευσαν στην πολυκατοικία της οδού Βασιλίσσης Όλγας, με τους κατοίκους να τονίζουν πως οι φωνές είχαν σταματήσει και πως χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, χωρίς να λαμβάνουν καμία ανταπόκριση.

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου και τους άνοιξε ο 41χρονος συζυγοκτόνος, ο οποίος είχε πάνω του κηλίδες από αίματα. Κατά την έρευνα που έκαναν στην οικία του ζευγαριού, εντόπισαν την άτυχη 39χρονη πεσμένη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς τους.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η άτυχη Βασιλική και μητέρα των δύο κοριτσιών δέχθηκε 45 μαχαιριές, γεγονός που δείχνει το μένος του δράστη.

Η 39χρονη έφερε τραύματα στο στήθος, στην πλάτη, στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και πολυάριθμα αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που αποδεικνύει ότι πάλεψε για τη ζωή της, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 41χρονος Άγγελος την ζήλευε παθολογικά και ενώ η γυναίκα του το τελευταίο διάστημα είχε κάνει λόγο για διαζύγιο, εκείνος την πίεζε να τα «βρουν».

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η αφορμή για το έγκλημα δόθηκε το μοιραίο βράδυ, όταν η Βασιλική έλαβε ή έστειλε κάποιο γραπτό μήνυμα (SMS), γεγονός που πυροδότησε την οργή του δράστη.