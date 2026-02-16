Για ημέρες ήταν νεκρές οι δύο αδελφές στην Πάτρα. Οι σοροί των γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη το μεσημέρι της Δευτέρας, η μία δίπλα στην άλλη, μέσα στο σπίτι τους.

Ο θάνατος των ηλικιωμένων αδελφών εκτιμάται πως προήλθε τουλάχιστον 4-5 ημέρες πριν τον εντοπισμό τους. Η 68χρονη και η 66χρονη αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν και οι δύο κατάκοιτες.

«Ζούσαν μόνες τους απομονωμένα, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα», είπαν κάτοικοι της περιοχής. Γείτονες που είχαν ημέρες να «δουν» κάποιο ίχνος ζωής των δύο γυναικών, ήταν εκείνοι που κάλεσαν τις Αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι στην περιοχή της Εγλυκάδας και με τη συνδρομή κλειδαρά εισήλθαν σε αυτό, αντικρύζοντας τις δύο σορούς. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Η κατοικία, στην οποία διέμεναν οι δύο αδελφές ήταν τακτοποιημένη, δεν υπήρχε αναστάτωση στον χώρο.

Ακόμη, εντοπίστηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα, που όπως διαπιστώθηκε ελάμβαναν οι 60χρονες που φέρεται να αντιμετώπιζαν και ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, για νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.

Πηγή: Patrapress