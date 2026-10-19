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Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής (18/10), στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η συμβολή του ειδικού σκύλου ανίχνευσης

Έπειτα από συλλογή και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν νομότυπη έρευνα στο σπίτι του 25χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Καθοριστική ήταν η συνδρομή του εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος, με το όνομα «ΤΟΜΠΥ».

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

– Κοκαΐνη: Ποσότητα συνολικού μεικτού βάρους 28,1 γραμμαρίων.

– Ακατέργαστη κάνναβη: Συσκευασία μεικτού βάρους 2,28 γραμμαρίων.

– Εξοπλισμός συσκευασίας: Πλήθος κενών νάιλον συσκευασιών για τον επιμερισμό των δόσεων και ρολό διάφανης μεμβράνης.

– Εργαλεία και αντικείμενα: Μια ζυγαριά ακριβείας, δύο κούπες καφέ και ένα μαχαίρι κουζίνας, τα οποία έφεραν όλα υπολείμματα κοκαΐνης.

– Λοιπός εξοπλισμός: Ένας ηλεκτρονικός μετρητής χαρτονομισμάτων.

Επιπλέον, οι Αρχές κατάσχεσαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας που βρέθηκαν στον χώρο. Την υπόθεση και τη σχετική προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.