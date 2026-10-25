Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Δραπετσώνα, κατηγορούμενα ότι χρησιμοποιούσαν δύο διαμερίσματα ως «ορμητήρια» για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 30, 33 και 36 ετών, οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ανάμεσά τους βρίσκεται ένα ζευγάρι και ένα ακόμη συγγενικό τους πρόσωπο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της 23ης Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες τα τρία άτομα φέρονταν να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα δύο διαμερίσματα, με τη συνδρομή και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν διαφορετικά είδη ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 907 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 206 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 75 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 16,36 γραμμάρια κοκαΐνης και 13 γραμμάρια MDMA. Βρέθηκαν επίσης δύο δισκία MDMA και μικροσυσκευασία κοκαΐνης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν έτοιμη προς διακίνηση.

Πιστόλι, φυσίγγια και σιδερογροθιά

Οι έρευνες δεν περιορίστηκαν στις ναρκωτικές ουσίες.

Στα δύο διαμερίσματα εντοπίστηκαν ακόμη δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλαστικά δοχεία, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 14 φυσίγγια, μία σιδερογροθιά και επτά κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, κατά περίπτωση.

Οι τρεις οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα γύρω από τη δράση τους και τις πιθανές διασυνδέσεις τους.