Σοκ και ανατριχίλα προκαλεί το κατηγορητήριο για τον 40χρονο γυναικοκτόνο του Βόλου, καθώς περιγράφονται λεπτό προς λεπτό, οι τελευταίες δραματικές στιγμές της συζύγου του που προσπαθούσε να ξεφύγει από τη μανία του.

To Zougla.gr, αποκαλύπτει τα όσα έγιναν στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου τη μοιραία ημέρα και την αγωνία της 36χρονης μητέρας να σωθεί.

«Έτρεξε να σωθεί»

Όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά. Η περιγραφή συγκλονίζει:

«Πήρες (σ.σ δράστης) ένα μαχαίρι-λαβίδα από ένα σετ ψησίματος που ήταν αποθηκευμένο στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, και ξεκίνησες να την καταδιώκεις, αρχικά μέσα στο διαμέρισμα, σπάζοντας μάλιστα και την ξύλινη πόρτα της κουζίνας, την οποία προσπάθησε η σύζυγός σου ανεπιτυχώς να κλείσει, για να σε απομονώσει στο μπαλκόνι, και στη συνέχεια μέσα στο διαμέρισμα, όπου έτρεξε να σωθεί, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο για τη ζωή της, και συγκεκριμένα στις σκάλες και στον προθάλαμο της πολυκατοικίας, όπου εντέλει την πρόλαβες.»

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο σοκαριστική, καθώς ο ανήλικος γιος του ζευγαριού προσπαθεί να σώσει τη μητέρα του από τη μανία του πατέρα του:

«Παρά τις προσπάθειες του 13χρονου ανήλικου τέκνου σου, να σε σταματήσει ,προκάλεσες, με το μαχαίρι -λαβίδα που κρατούσες σοβαρά τραύματα σε καίρια σημεία του σώματός της, και δη στο λαιμό και στα πλευρά της, αφήνοντάς την αιμόφυρτη στο έδαφος.»

Η άτυχη γυναίκα εγκαταλείφθηκε από τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια με τη λαβίδα που κρατούσε έσπασε τη γυάλινη είσοδο της πολυκατοικίας

«Αφού πέρασες μέσα από την κάσα αυτής αποχώρησες τρέχοντας από το σημείο, με το μαχαίρι στο χέρι, το οποίο δεν έχει βρεθεί, προκειμένου να αποφύγεις τη σύλληψη»

«Δεν θυμάμαι το γιο μου να πήγε να με κρατήσει»

Ο δράστης ,που κρυβόταν για πολλές ώρες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι …θόλωσε.

«Ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από όλη μου την οικογένεια .Ήταν η μάνα των παιδιών μου. Με πλήγωσε πάρα πολύ. Μου είπε ότι το παιδί που ρίξαμε δεν ήταν δικό μου. Μετά θόλωσα και δεν κατάλαβα τίποτα πως έγινε .Δεν την κυνήγησα. Μόνο στο μπαλκόνι θυμάμαι που πήγα, μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Είχα στο μπαλκόνι αυτά που έψηνα .Αυτό που πήρα από το μπαλκόνι το πήρα για να την απειλήσω αν είναι αλήθεια αυτό που έλεγε. Το πέταξα στο δρόμο κοντά στο σπίτι, δεν θυμάμαι που. Ήρθε η κόρη η μεγάλη και με είδε στη φυλακή. Δεν θυμάμαι το γιο μου να πήγε να με κρατήσει.»

Στην απολογία του αναφέρθηκε και στα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αποκαλύπτοντας μάλιστα την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε τον Ιούνιο με το γιο του να τον σώζει την τελευταία στιγμή. Οι μαρτυρίες πάντως αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα ζούσε έναν εφιάλτη δίπλα του με συνεχείς κακοποιήσεις.