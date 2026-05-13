Η αρχική αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει πλέον δώσει τη θέση της σε εμφανή δυσφορία για την υπόθεση του ουκρανικού θαλάσσιου drone, το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα και έφερε εκρηκτικό φορτίο.

Την ουκρανική προέλευση του μη επανδρωμένου σκάφους επιβεβαίωσε επίσημα χθες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε επίπεδο υπουργών Άμυνας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του, το περιστατικό αναδεικνύει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, όχι μόνο για τα εμπορικά πλοία αλλά και για επιβατηγά και κρουαζιερόπλοια που κινούνται στην περιοχή.

Το ζήτημα τέθηκε μάλιστα και απευθείας στον Ουκρανό υπουργό Άμυνας, Μιχάιλο Φέντοροφ, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στις εργασίες του Συμβουλίου. Κατά πληροφορίες, η απάντηση από ουκρανικής πλευράς περιορίστηκε στη διαβεβαίωση ότι το θέμα θα διερευνηθεί και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο το Κίεβο να αποδεχθεί επισήμως πως ουκρανικό drone με εκρηκτικά βρέθηκε στα χωρικά ύδατα μιας ευρωπαϊκής και θεωρητικά συμμαχικής χώρας, το συμβάν προκαλεί ήδη έντονο προβληματισμό στις σχέσεις Αθήνας και Ουκρανίας.

Κυβερνητικές πηγές παραδέχονται ότι η υπόθεση φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας. Και αυτό γιατί, μετά το περιστατικό με το Ισραήλ και την υπόθεση του Global Sumud Flotilla εντός της ελληνικής ζώνης έρευνας και διάσωσης νοτίως της Κρήτης, καταγράφεται ακόμη ένα γεγονός που, σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, αγνοεί εμπράκτως την ελληνική κυριαρχία.

Προ των πυλών διπλωματικό διάβημα προς το Κίεβο

Η Αθήνα ετοιμάζεται πλέον να προχωρήσει σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανία για την υπόθεση του drone, όπως είχε ήδη προαναγγείλει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης είχε ενημερώσει σχετικά και τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, διαμηνύοντας ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να επιτρέψει τη μεταφορά πολεμικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα κοντά στην ελληνική επικράτεια.

Σε επίσημο επίπεδο, η κυβέρνηση επιμένει κυρίως στο ζήτημα της ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, στο παρασκήνιο εκφράζεται έντονη ανησυχία και για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, δεδομένου ότι η υπόθεση έρχεται στην έναρξη της θερινής περιόδου.

Με τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του drone αλλά και τα διπλωματικά μηνύματα προς το Κίεβο, η Αθήνα εκτιμά ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε αντίστοιχες επιχειρήσεις στο μέλλον.

Τα σενάρια για τη διαδρομή του drone μέχρι το Ιόνιο

Ανοιχτό παραμένει και το ερώτημα με ποιον τρόπο το θαλάσσιο drone, φορτωμένο με εκρηκτικά, έφτασε μέχρι το Ιόνιο. Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε από ψαράδες μέσα σε σπηλιά στις ακτές της Λευκάδας.

Οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα. Το πρώτο σενάριο θέλει το drone να έχει ξεκινήσει από τη Λιβύη. Το δεύτερο προβλέπει μεταφορά του οδικώς από την Ουκρανία προς τις ακτές της Αδριατικής ή του Ιονίου και από εκεί να κατέληξε στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής Ελλάδας.

Η κατασκευή και ο μηχανισμός του ουκρανικού drone

Νέα φωτογραφία – ντοκουμέντο που ήρθε στο φως αποτυπώνει το εσωτερικό του ουκρανικού θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη Λευκάδα και ειδικότερα τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε.



Σύμφωνα με τις εικόνες που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, στους ιμάντες που τοποθέτησαν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διακρίνεται η μεταλλική δεξαμενή που περιείχε περίπου 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, η οποία τελικά εξουδετερώθηκε.

Στο εμπρόσθιο τμήμα της κατασκευής διακρίνονται ειδικές καμπυλότητες, οι οποίες σύμφωνα με ειδικούς έχουν σχεδιαστεί ώστε να κατευθύνουν το ωστικό κύμα της έκρηξης με τρόπο που να προκαλεί τη μέγιστη δυνατή καταστροφή στον στόχο.

Δεδομένου ότι αυτού του τύπου τα θαλάσσια drones χρησιμοποιούνται κυρίως εναντίον πλοίων του ρωσικού στόλου, στόχος τους είναι να δημιουργούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ρήγμα στο κύτος των πλοίων.

Στο πίσω μέρος του drone, κάτω από μαύρο κάλυμμα, βρίσκεται η κάμερα μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο τηλεχειρισμός, με συνεχή μετάδοση εικόνας προς το κέντρο επιχειρήσεων από όπου γίνεται η καθοδήγηση του σκάφους.

Στο μπροστινό τμήμα υπάρχει επίσης λευκή επιφάνεια που αντιστοιχεί στην κεραία του συστήματος Starlink, μέσω του οποίου παρέχεται δορυφορική σύνδεση Internet, επιτρέποντας στον χειριστή να κατευθύνει το drone προς τον εκάστοτε στόχο.

Το περιστατικό στη Λευκάδα, σε συνδυασμό με την ισραηλινή επιχείρηση κατά του Global Sumud Flotilla εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης, ενισχύει την κριτική προς την κυβέρνηση ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας εμφανίζεται πρόθυμη να στοιχηθεί πλήρως με συμμάχους και εταίρους, χωρίς όμως να εξασφαλίζει αντίστοιχο σεβασμό στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και στις ζώνες ευθύνης της χώρας.

Διπλωματικοί κύκλοι αλλά και στελέχη της αντιπολίτευσης επισημαίνουν ότι όταν επαναλαμβάνονται περιστατικά στρατιωτικού ή παραστρατιωτικού χαρακτήρα σε περιοχές ελληνικής ευθύνης, η Αθήνα κινδυνεύει να εκπέμψει εικόνα αδυναμίας αντί αποτρεπτικής ισχύος, ιδίως σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Βίντεο από την ανατίναξη των εκρηκτικών

Πυροτεχνουργοί του στρατού προχώρησαν σε ελεγχόμενη πυροδότηση μέρους των περίπου 300 κιλών εκρηκτικής ύλης που είχαν εντοπιστεί μέσα σε βαρέλι, τοποθετημένο στην πλώρη θαλάσσιου drone, όπως δείχνει βίντεο που μετέδωσε το MEGA.

Στο βίντεο η ισχυρή έκρηξη ακούγεται αρχικά σαν εκκωφαντικός κρότος, ενώ αμέσως μετά τεράστια μάζα νερού σηκώνεται στον αέρα, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της πυροδότησης.