Drones που θα μπορούν να πετάνε ακόμα και με βροχή, ρίχνει στη «μάχη» με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, όπως είπε σε σημερινή του συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «από τις 07:00 π.μ. έως τις 09.30 π.μ. και το απόγευμα από τις 17:00 έως τις 19:00 θα είμαστε εδώ αυτές τις ώρες και θα υπάρχει μια συνολική εικόνα η οποία θα δίνεται από τα drones» καθώς «από το περίπου 1,5 και πλέον εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2004 σήμερα είναι 5,5 εκατομμύρια. Είναι σχεδόν τέσσερις φορές πάνω. Πώς λοιπόν μπορούν να χωρέσει ο αριθμός αυτοκινήτων στη χωρητικότητα εκείνης της εποχής; Είναι αδύνατον».

Τα στελέχη της Κατεχάκη έχουν συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε κεντρικούς δρόμους «αλλά πολλές φορές υπάρχουν κάθετοι ή παράλληλοι εξίσου μεγάλοι ή μικρότεροι, οι οποίοι, επίσης, μπλοκάρουν». Γι’ αυτό το λόγο ο συντονισμός θα γίνεται από το Επιχειρησιακό Κέντρο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να προκύπτουν πολύ γρήγορα τα σημεία, τα οποία χρειάζονται.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στο θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το 2025 είχαμε 134 νεκρούς λιγότερους από τα τροχαία ατυχήματα. Δεν είναι σημαντικό αυτό; Δεν είναι τόσο σπουδαίο, τόσο πολύτιμο να κερδίζουμε τόσες πολλές ζωές και του χρόνου να μπορέσουμε να κερδίσουμε άλλες τόσες;».

Υπογράμμισε επίσης και στην αλλαγή αντιμετώπισης από την πλειοψηφία των οδηγών όσον αφορά στην κατανάλωση του αλκοόλ. «Πέρυσι στα αλκοτέστ το ποσοστό αυτών που είχαν πάνω από το όριο ήταν πάνω από 4%, και τώρα είναι κάτι λίγο πάνω από το 1%».

Τέλος ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι έχουν δοθεί εντολές σε τροχονόμους που κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας, όταν εντοπίζει πχ πινακίδα καλυμμένη με φιμέ τζάμι, να σταματάει τον οδηγό και να καταγράφει την παράβαση. Επίσης γίνεται μεγάλος αγώνας με πολλές έρευνες με όλους αυτούς που χρησιμοποιούν τους δρόμους για να κάνουν κόντρες μεταξύ τους».