Ο Δήμος Καλαμαριάς προχωρά σε κινητοποιήσεις ενάντια στην παραχώρηση της μαρίνας Αρετσούς σε ιδιώτη, μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από το ΤΑΙΠΕΔ.

Η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Remezzo, τόνισε ότι η δημοτική αρχή διεκδικεί «τα αυτονόητα» για το δημόσιο χώρο που ανήκει στους πολίτες από το 1922, όταν εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πρόσφυγες στην περιοχή.

«Το σχέδιο εκποίησης της μαρίνας είναι περιβαλλοντικά απαράδεκτο, ανεφάρμοστο, κοινωνικά προκλητικό και αναπτυξιακά καταστροφικό», επισήμανε η κ. Αράπογλου, υπογραμμίζοντας ότι η παραχώρηση παρακάμπτει προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης.

Η δήμαρχος προανήγγειλε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και υπογράμμισε ότι η δημοτική αρχή δεν θα επιτρέψει τη δόμηση των τελευταίων δημόσιων χώρων της περιοχής. Παράλληλα, ανακοίνωσε δράσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών.

Στη συνεδρίαση, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στάθης Αβραμίδης, δήλωσε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τον αγώνα του Δήμου, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο και δύσκολο».

Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν βουλευτές όλων των κομμάτων, μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Κούβελας (ΝΔ), η Κατερίνα Νοτοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), ο Γιάννης Δελής (ΚΚΕ) και ο Μιχάλης Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας), καθώς και ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Σαρηγιάννης, μαζί με φορείς, συλλόγους και πολίτες της Καλαμαριάς.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ