Η Κέρκυρα έχει πληγεί σοβαρά από την κακοκαιρία. Δρόμοι πλημμυρισμένοι και κατολισθήσεις από τις βροχοπτώσεις έχουν σημειωθεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο στο νησί. Πιο συγκεκριμένα, η πλημμυρισμένη διασταύρωση του Άη Προκόπη, χρειάστηκε την επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο οχημάτων.

Ένα ζευγάρι με το μωρό τους όταν «παγιδεύτηκε» μέσα στο αυτοκίνητό τους σε πλημμυρισμένο δρόμο. Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα και τους απεγκλώβισε.

Στο ίδιο σημείο λίγη ώρα αργότερα, ΙΧ εγκλωβίστηκε επίσης στα νερά και οι Πυροσβέστες κατάφεραν να το τραβήξουν έξω.

Κατάρρευση τοιχώματος

Κοντά στο παλιό Δημαρχείο Αχιλλείω κατέρρευσε τοιχίο. Έπεσαν χώματα στο δρόμο και η διέλευση πεζών και οχημάτων έγινε επικίνδυνη. Άμεσα στο σημείο έφτασε όχημα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας για τον καθαρισμό του δρόμου.

Σε κατάσταση κινδύνου και η Βόρεια Κέρκυρα

Η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Σημειώθηκαν πλημμύρες δρόμου, διακοπή ηλεκτροδότησης και κατολισθήσεις σε Σιδάρι, Καβαλλούρι και Καρουσάδες.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Παρασκευή 21/11/2025.

Πηγή: Ενημέρωση, CorfuNews