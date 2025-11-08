Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Οκτώ συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το περιστατικό που συγκλόνισε την Πάτρα, με πρωταγωνιστή έναν 13χρονο μαθητή ο οποίος κατέρρευσε εντός του σχολείου του ύστερα από χρήση ναρκωτικών. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ο ίδιος ο ανήλικος μαθητής, δύο 15χρονοι που του πούλησαν την κάνναβη, καθώς και πέντε γονείς που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7/11, σε γυμνάσιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Ο 13χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στο προαύλιο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που προκάλεσε πανικό σε μαθητές και καθηγητές. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η κατάστασή του, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, παρουσιάζει σταθεροποίηση.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος είχε προμηθευτεί μικροποσότητα κάνναβης έναντι 15 ευρώ από δύο 15χρονους μαθητές, οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι αρχές ερευνούν αν υπάρχουν και άλλα παιδιά που ενδεχομένως έκαναν χρήση εντός του σχολείου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις ανήλικοι – ηλικίας 13, 15 και 15 ετών – συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα σπίτια των εμπλεκομένων, όπου κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για πιθανές επικοινωνίες που σχετίζονται με τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την πηγή προμήθειας των ναρκωτικών και το ενδεχόμενο ύπαρξης ευρύτερου κυκλώματος που δρα σε σχολεία της περιοχής.

Με πληροφορίες από: pelop.gr