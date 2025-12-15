Δύο ανήλικες μαθήτριες ήταν οι “πρωταγωνίστριες” ενός θλιβερού περιστατικού βίας. Ο ξυλοδαρμός μεταξύ των κοριτσιών σημειώθηκε στην οδό Διάκου κοντά στην ομώνυμη πλατεία στη Λαμία.

Οι 17χρονες είχαν διαφορές από το σχολείο και ο διαπληκτισμός τους ξεκίνησε πολύ πριν φτάσουν στο σημείο όπου και πιάστηκαν στα χέρια.

Η μία ανήλικη φέρεται να ειδοποίησε και τη μητέρα της να έρθει στο σημείο του διαπληκτισμού. Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρύνει τη κόρη της από την άλλη ανήλικη με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει τον αυχένα της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τόσο την πεσμένη στο πεζοδρόμιο μητέρα, αλλά και τη μία 17χρονη που πονούσε στο χέρι της.

Μηχανή της ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις.

Πηγή: LamiaReport