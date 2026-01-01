Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία ενός 13χρονου κοριτσιού σύμφωνα με την οποία δύο ανήλικοι αλλοδαποί αποπειράθηκαν να τη βιάσουν αφότου της έδωσαν κάνναβη.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο νεαροί ηλικίας, 16 και 17 ετών της χορήγησαν κάνναβη με σκοπό να ζαλιστεί και να χαλαρώσει ώστε να μπορέσουν με ευκολία να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά χωρίς τη θέλησή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία η 13χρονη μαζί με μία 15χρονη φίλη της πήγαν στο σπίτι ενός εκ των δύο αλλοδαπών, τους οποίους είχαν γνωρίσει μέσω κοινωνικών δικτύων και με τους οποίους είχαν επικοινωνία τα τελευταία 24ωρα. Η μικρότερη κοπέλα κάπνισε τσιγάρο κάνναβης με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ζάλη και στη συνέχεια τάση για λιποθυμία. Η μητέρα της φέρεται να ήταν αυτή που εντόπισε τη 13χρονη καθώς είχε εγκαταστήσει στο κινητό της κόρης της μία εφαρμογή, η οποία έστελνε σήμα πίσω στο δικό της κινητό και μπόρεσε να αντιληφθεί το σημείο που βρισκόταν η κόρη της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και λίγο αργότερα προέβη στη σχετική καταγγελία, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα Προστασίας Ανηλίκων με τους αστυνομικούς να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη των δύο ανηλίκων. Ο 17χρονος κρατείται για απόπειρα βιασμού, ενώ ο 16χρονος έχει αφεθεί ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό εις βάρος του.

Έχει δοθεί όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το κορίτσι έχει πέσει θύμα βιασμού, ενώ ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 15χρονη φίλη της 13χρονης δήλωσε στους αστυνομικούς, ότι την ίδια δεν την πείραξε κανείς.